Юлиана Жихорь

“Зеленые” технологии и “зеленая” экономика, то есть экономика, дающая минимальный “вредный” эффект (вроде выбросов в атмосферу) при максимальном КПД - это задача ближайшего будущего для всего мира. Вопрос лишь только в том, как стимулировать бизнес, использовать достаточно дорогие пока технологии для сохранения природы и где найти инвестиции в выгодные лишь в перспективе проекты



Проблема “зеленых” финансов стоит в мире достаточно остро. Дело в том, что финансирование проектов, которые априори нацелены на защиту экологии и сбережение энергии, не всегда высокодоходны. А значит - рисковые. Естественно, что фининституты предпочитают не рисковать вкладывать свои средства в подобные направления. Если, конечно, эти банки не являются государственными и не работают исключительно на госполитику.

Так, например, происходит в Малайзии, где существуют “зеленые банки”, работающие исключительно с “экологичными” проектами. Впрочем, для получения финансирования в таком банке проекту необходимо пройти экспертизу специальной госкомиссии (точнее, компании Green Tech, представляющей интересы государства) и получить сертификат, что он действительно является “зеленой” технологией.

Впрочем, Малайзия предлагает и другой вариант финансирования, который сегодня активно изучают в Казахстане, - исламское финансирование. Его суть проста - банк не ссужает деньги, он “входит в долю” проекта, становясь его соинвестором и совладельцем на период действия контракта. Кстати, в Казахстане специально под исламское финансирование писали законодательство. Поскольку у нас банк не может быть владельцем бизнеса, разве что иметь его в обременении после выдачи кредитов. Исламские же банки становятся собственниками того, куда вкладывают деньги.

В Малайзии “зеленые” технологии активно спонсируются государством - почти 60 процентов всех средств либо выделяются из бюджета, либо проходят через госбанки, либо гарантируются государством. Но суммы, которые государство может выделить, ограничены - не более 100 миллионов малайзийских ринггитов (примерно 22 миллиона долларов) на проект и не больше чем на 15 лет.

Тем не менее господдержка вкупе с исламскими финансами привела к скачку “зеленых” технологий в этой стране. Общий объем всех инвестиций в эту сферу превысил миллиард долларов. Только в прошлом году банки инвестировали в “зеленые” проекты более 692 миллионов долларов (и это при том, что в 2010 году объем инвестиций не превышал 38 миллионов).

Всего в стране профинансировано 272 проекта, а на рынке “зеленых” технологий работают 28 финансовых институтов.

Казахстану очень интересен опыт Малайзии как страны, занимающей лидирующее место в мире по объему выпущенных исламских ценных бумаг суккук (67 процентов от всего объема выпущенных суккук в мире) для финансирования инфраструктурных проектов, включая энергетические. Поскольку в последние годы именно суккук становится популярным инструментом для многих инвесторов, заинтересованных в привлечении “зеленых” инвестиций.



Астана