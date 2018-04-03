БАНКРОТЫ ИЛИ ИЖДИВЕНЦЫ

КТО ВОЗЬМЕТ ДОЛЖНИКОВ В ОБОРОТ?
Подробнее >>>
УКРАИНСКИЙ УОТЕРГЕЙТ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



“Зеленая энергия” под зеленым знаменем События

Юлиана Жихорь
“Зеленые” технологии и “зеленая” экономика, то есть экономика, дающая минимальный “вредный” эффект (вроде выбросов в атмосферу) при максимальном КПД - это задача ближайшего будущего для всего мира. Вопрос лишь только в том, как стимулировать бизнес, использовать достаточно дорогие пока технологии для сохранения природы и где найти инвестиции в выгодные лишь в перспективе проекты

Проблема “зеленых” финансов стоит в мире достаточно остро. Дело в том, что финансирование проектов, которые априори нацелены на защиту экологии и сбережение энергии, не всегда высокодоходны. А значит - рисковые. Естественно, что фининституты предпочитают не рисковать вкладывать свои средства в подобные направления. Если, конечно, эти банки не являются государственными и не работают исключительно на госполитику.
Так, например, происходит в Малайзии, где существуют “зеленые банки”, работающие исключительно с “экологичными” проектами. Впрочем, для получения финансирования в таком банке проекту необходимо пройти экспертизу специальной госкомиссии (точнее, компании Green Tech, представляющей интересы государства) и получить сертификат, что он действительно является “зеленой” технологией.
Впрочем, Малайзия предлагает и другой вариант финансирования, который сегодня активно изучают в Казахстане, - исламское финансирование. Его суть проста - банк не ссужает деньги, он “входит в долю” проекта, становясь его соинвестором и совладельцем на период действия контракта. Кстати, в Казахстане специально под исламское финансирование писали законодательство. Поскольку у нас банк не может быть владельцем бизнеса, разве что иметь его в обременении после выдачи кредитов. Исламские же банки становятся собственниками того, куда вкладывают деньги.
В Малайзии “зеленые” технологии активно спонсируются государством - почти 60 процентов всех средств либо выделяются из бюджета, либо проходят через госбанки, либо гарантируются государством. Но суммы, которые государство может выделить, ограничены - не более 100 миллионов малайзийских ринггитов (примерно 22 миллиона долларов) на проект и не больше чем на 15 лет.
Тем не менее господдержка вкупе с исламскими финансами привела к скачку “зеленых” технологий в этой стране. Общий объем всех инвестиций в эту сферу превысил миллиард долларов. Только в прошлом году банки инвестировали в “зеленые” проекты более 692 миллионов долларов (и это при том, что в 2010 году объем инвестиций не превышал 38 миллионов).
Всего в стране профинансировано 272 проекта, а на рынке “зеленых” технологий работают 28 финансовых институтов.
Казахстану очень интересен опыт Малайзии как страны, занимающей лидирующее место в мире по объему выпущенных исламских ценных бумаг суккук (67 процентов от всего объема выпущенных суккук в мире) для финансирования инфраструктурных проектов, включая энергетические. Поскольку в последние годы именно суккук становится популярным инструментом для многих инвесторов, заинтересованных в привлечении “зеленых” инвестиций.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 3923 раз Просмотров: 3923 опубликовал: Ruslan 18 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (128)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390