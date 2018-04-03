Указом главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан “О государственной службе Республики Казахстан” продлены полномочия Адильбека Джаксыбекова - руководителя Администрации президента Республики Казахстан до 2022 года включительно.

Сабила Мустафина избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. В разные годы госпожа Мустафина занимала должности заместителя акима Астаны, заведующей сектором социальной сферы отдела внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, а также акима районов “Сарыарка” и “Есиль” города Астаны. В 2016-2017 годах С. Мустафина была членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

По согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима Алматы назначен Мурат Дарибаев. Новый заместитель господина Байбека, по специальности инженер-строитель и экономист, ранее занимал должность председателя правления АО “НК “СПК “Алматы”. Кроме того, господин Дарибаев в разные годы работал заместителем акима Костанайской области, председателем комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК, первым заместителем директора РГП “Государственная авиакомпания “Беркут”, главным инспектором секретариата Совета безопасности, заместителем председателя комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК и др.

Заместитель акима ВКО Ринат Омаров назначил новым руководителем управления энергетики и ЖКХ Алмата Арсламбаева, ранее работавшего заместителем руководителя. Уроженец Челябинской области РФ господин Арсламбаев в 2011 году возглавлял отдел отраслей материального производства управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области. С января 2015 года руководил ТОО “Жилищно-эксплуатационное управление Восточно-Казахстанской области”.



Подготовила Айгуль Жилкишина