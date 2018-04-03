Ольга Шишанова

В рамках международного проекта “Один пояс - один путь” Казахстан и Китай к сегодняшнему дню соединили восемь транзитных железнодорожных путей, общий товарооборот только трех из них ежегодно превышает 30 миллионов долларов



Логистический морской терминал в приморском городе Ляньюньган на востоке Китая - один из совместных казахстанско-китайских проектов, которые осуществляют в рамках программы “Нурлы жол”. Реализован он был три года назад, в июле 2014 года, и, кстати, до того, как это произошло, железнодорожных путей, соединяющих два государства транзитной логистической системой, не было. Сегодня 49 процентов пакета акций компании, управляющей терминалом, принадлежат казахстанской стороне, 51 - управляющей компании порта Ляньюньган.

За три года объем экспорта-импорта между нашими странами в целом на этом направлении превысил восемь миллионов тонн грузов, в то время как количество контейнерных обработок достигло 100 тысяч единиц, а ввоз и вывоз грузов в контейнерах за три года составил 2,3 миллиона тонн. В планах - увеличить эту цифру до пяти миллионов тонн, а количество контейнеров довести до четверти миллиона штук.

Эта же программа предусматривает инвестиции со стороны провинции Дзяньсу в проект “Сухой порт”, который войдет в индустриальную зону СЭЗ “Хоргос - Восточные ворота”. К слову, на выставке “Астана ЭКСПО-2017” представлен этот макет будущего пути, который запланирован к запуску в ближайшем будущем.

Но для Ляньюньгана это не все - порт в ожидании появления второго терминала для казахстанского зерна, но главное - запланированы строительство логистической зоны ШОС и торгового центра для крупных грузов (нечто подобное сегодня существует в Шанхае, который входит в десятку международных морских хабов, транспортных узлов, куда стекаются грузопотоки со всего мира). Для того, чтобы ускорить данный процесс, в рамках форума “Один пояс - один путь” в Пекине 15 мая текущего года три стороны - КТЖ “Экспресс”, управляющая компания порта Ляньюньган и фирма Cosco Shiping - подписали инвестиционный документ, касающийся упомянутого проекта “Сухой порт”. К слову, китайской стороне 49 процентов акций этого проекта обошлись в 76 миллионов долларов.

Сам же порт Ляньюньган, транзитная история которого началась с 1992 года, является перевалочным пунктом для грузов в Юго-Восточную Азию, Японию, Южную Корею и в южные регионы самого Китая. В обратную строну грузы идут через станцию “Достык” в страны Центральной Азии и в ЕС. Кроме того, из Ляньюньгана был запущен пилотный контейнер-поезд транзитом через Хоргос, Шымкент, Актау, потом морем до порта Баку, оттуда - до грузинского порта Поти. Время в пути составило 12 дней, тогда как транспортировка грузов окружным путем - через море - требовала 45 дней.

“Так что транспортный коридор для двух стран - Казахстана и Китая, где соединились две точки - Ляньюньган и Хоргос, является ключевым, основным и важным. И мы собираемся в дальнейшем расширять и реализовывать его логистический потенциал. Это облегчит жизнь китайским бизнесменам, которые хотели бы вложить инвестиции в страны Центральной Азии, используя их местные ресурсы и развивая тот или иной регион. Получается, что мы заложили для них инфраструктуру, площадку, на которой может идти дальнейшее развитие логистики, причем в обоих направлениях. Плюс через логистику будет идти не только обмен товарами, но и культурный и гуманитарный обмен”, - поделился мнением с нами генеральный директор ООО “Китайско-казахстанская международная логистическая компания” Лю Бинь.

Единственное, о чем пока не договорились стороны, - это расценки передвижения транзитных грузов по территории обеих стран. Понятно, что железнодорожные перевозки выигрывают в скорости доставки грузов в сравнении с морским путем, однако их стоимость при этом выше. Но они же уступают в цене воздушному транзиту, проигрывая в скорости так же, как морская логистика проигрывает доставке грузов автомобильным транспортом.

В качестве примера достаточно упомянуть запуск в 2015 году первого контейнера-поезда из Хоргоса, грузы которого ранее шли до Алматы около двух недель, тогда как теперь на это требуется всего шесть дней. Аналогичный состав из Хоргоса идет по этому же маршруту, но с дальнейшим назначением на Ташкент, и время в пути составляет восемь дней. Таким образом, именно из “сухих портов” дважды в день через Хоргос и Достык больше всего проходит транзита через территорию Казахстана в страны Европы - сегодня их количество перевалило за две тысячи.

Однако расценки прохождения казахстанского транзита по территории Китая (на протяжении четырех тысяч километров - от Хоргоса до Ляньюньгана) в три раза ниже, чем для китайских контейнеров на территории Казахстана, - в КНР цена за один контейнер/километр составляет 0,5 доллара. Тогда как цена одного вагона на участке пути от Алтынколя до Алматы (650 километров) обходится КНР примерно в 850 долларов, до Ташкента - 1200 долларов, от Хоргоса до Турции - пять тысяч долларов за один вагон.



Астана - Шанхай - Ляньюньган