Мадина Меирманова

На своем последнем заседании в минувший вторник Кабинет министров подвел итоги экономического развития страны в первом полугодии. Как было отмечено, рост мировых цен на сырье и повышение производственной активности привели к стабилизации экономического роста и в Казахстане. При сохранении благоприятной конъюнктуры наша страна, возможно, превысит собственные прогнозы по годовому росту ВВП в объеме 2,5 процента



В последние два-три года Казахстан столкнулся с двумя весьма негативно повлиявшими на его экономику вызовами. Первый, самый чувствительный - это снижение цен на наши основные экспортные товары. В первую очередь нефть и металлы. В итоге Кабмин несколько раз в течение последних лет вынужден был корректировать размер бюджетных расходов в сторону уменьшения, наращивая объемы использования средств Нацфонда.

Впрочем, деньги фонда шли исключительно на инвестиционные проекты, которые должны были подтолкнуть нашу экономику к динамическому движению. Тем не менее эффект от этого ожидался в большей степени мультипликативный и долгосрочный, а денег на расходы не хватало здесь и сейчас.

Рост цен на сырье, в первую очередь на нефть, позволил стабилизировать ситуацию в бюджете. По итогам шести месяцев текущего года средняя стоимость барреля составила 52,2 доллара, что на треть выше прошлогодних параметров. Рост показали и цены на все основные экспортируемые страной металлы.

В результате казахстанский ВВП существенно подрос - на 4,2 процента за полгода. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года он поднялся лишь на 0,1 процента. Если такая динамика сохранится, то Казахстан, не исключено, превысит свои прогнозы по росту в 2,5 процента. Драйверами нашего экономического роста стали промышленность (горнодобывающая отрасль ускорилась на 9,4 процента против снижения в первом полугодии прошлого года на 3,1). При этом добыча нефти увеличилась на 9,7 процента (в первую очередь благодаря запуску Кашагана), железной руды - на 8,5 процента, угля - на 16,5. Обрабатывающая промышленность по сравнению с прошлым годом поднялась на 6 процентов (рост 6,5 против прошлогодних 0,5).

Переработка также демонстрирует активность: в металлургической промышленности - на 7,9, в легкой промышленности - на 15,4, в химической - на 1,1, в производстве продуктов питания - на 7,5 процента. Отмечен выпуск продукции в машиностроении на 3,8 процента благодаря, как отметили в Миннацэкономики, “возобновлению роста производства компьютерной, электронной и оптической продукции, оборудований, а также и автотранспортных средств”.

Второй по размеру вклада в рост ВВП отраслью стало строительство. В первую очередь благодаря реализации программ “Нурлы жер” и “Нурлы жол”. По данным статистики, объем выполненных работ в отрасли вырос на 5,9 процента, ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 11 процентов.

Кстати, как сообщили в МИР РК, в первом полугодии за счет всех источников введено в эксплуатацию 5,5 миллиона квадратных метров жилья, или 47,7 тысячи квартир и домов. За счет государственных средств в рамках программы “Нурлы жер” сдано 7,3 тысячи квартир.

Однако реализация этих программ вкупе с ограничением их финансирования из республиканского бюджета выявила застарелую проблему регионов - низкую активность местных властей при привлечении инвестиций, включая заемные и кредитные ресурсы.

По данным правительства, в пяти регионах отмечается снижение инвестиций (Алматинская, ЗКО, Павлодарская, ВКО и Карагандинская области). “Регионы должны перестать ориентироваться на инвестиции из государственного бюджета и больше сделать упор на улучшение внутрирегиональных условий для привлечения инвестиций”, - призвали в Миннацэкономики.

Но есть и другая сторона проблемы. Порой регионы просто не успевают справляться с “валом” денег, пришедших из центра. Как доложил Минфин, только по программе “Нурлы жер” не успели освоить за полгода 4,5 миллиарда тенге, из которых 2,6 миллиарда - Астаной. Аналогичная картина и по “Нурлы жол”, где в трех областях (Мангистауской, Акмолинской и Жамбылской) остались неизрасходованными 458 миллионов тенге.

В целом экономика страны в нынешнем году “чувствует себя” гораздо лучше. Однако, как сказал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, расслабляться не следует. Стоит важная задача по сохранению текущего темпа роста экономики. Чтобы удержать ВВП на уровне четырех процентов, необходимо, чтобы в третьем и четвертом кварталах ВВП рост соответственно на 4,1 и 4,3 процента.

Судя по осторожным прогнозам мировых экспертов о возможном снижении цен на нефть по сравнению с первым полугодием (на уровне 50 долларов за баррель марки Brent), сделать это предстоит в первую очередь за счет активизации внутренних резервов. Где “Нурлы жол” и “Нурлы жер” вкупе с АПК должны стать основными драйверами.



Астана