

Кто на новенького? События Руководителем управления здравоохранения Акмолинской области назначена Сауле Кисикова. Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом Жамбылской центральной районной больницы села Узунагаш Алма-Атинской области. До настоящего назначения работала первым заместителем главного врача больницы медицинского центра Управления делами президента РК.

Руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области стал Таукен Ошакбаев. До настоящего назначения работал заместителем руководителя департамента государственных доходов по Алматинской области.

Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области назначен Аскербек Халтонов. Ранее он был заместителем акима Октябрьского района Караганды. На госслужбу пришел в апреле 2005 года. Начал с должности ведущего специалиста отдела контроля качества в Карагандинском областном управлении комитета развития транспортной инфраструктуры.



Подготовила Мария Коленко Поделиться: 0

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Просмотрено: 3946 раз Просмотров: 3946 опубликовал: Ruslan 21 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)