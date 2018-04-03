Мадина Меирманова

В рамках реализации первого направления программы “Формирование профессионального государственного аппарата” в рамках Плана нации “100 конкретных шагов” госслужащим меняют систему оплаты труда. Теперь кто лучше работает, тот и будет получать больше



Как сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, по поручению главы государства планируется переход на оплату труда по его результатам. “В отличие от действующей системы, учитывающей только стаж работы и категорию должности, предлагаемый подход установит размер заработка в зависимости от вклада служащего в результативность государственного органа”, - заявила она.

Пока систему планируют запустить в тестовом режиме, апробировав в самом Агентстве по делам госслужбы, Минюсте и акимате Алматинской области.

Но схема, в принципе, понятна уже сейчас. Новая система оплаты труда госслужащих будет состоять из двух основных частей - постоянной и переменной. Постоянная подразумевает распределение должностей на основе факторно-балльной шкалы.

“То есть уровень занятия должности будет зависеть от того, какой вклад вносится в достижение стратегических целей госоргана”, - сказала Шаимова.

Если по действующим правилам оплата труда зависит от стажа работы и категории занимаемой должности, то новая система позволит дифференцировать заработок в зависимости от того, насколько хорошо работает госслужащий и от вносимого им вклада.

Еще одним новшеством станет трансформация премий в систему бонусов. Их сумма будет зависеть от ежеквартальной оценки деятельности госслужащего. “Конечный итог - годовая оценка деятельности госслужащих, которая будет влиять на их результативность и решение вопроса о начислении бонусов. На сегодня планируется, что бонусы будут получать “превосходные” и “эффективные” работники. Всего их четыре категории: “превосходные”, “эффективные”, “удовлетворительные” и “неэффективные”. Мы планируем, что бонусы будут получать “превосходные” и “эффективные” работники”, - сказала Айгуль Шаимова, добавив, что сумма бонусов может доходить до 100 тысяч тенге.

“Пересмотр системы оплаты труда позволит значительно повысить заработную плату работников местных исполнительных органов... По предварительным расчетам, заработная плата повысится примерно на 50 процентов. Это только предварительные расчеты, я не могу утверждать, что это так будет точно”, - заключила она.

Пока агентство готовится к трансформации KPI госслужащего, над их этическим обликом борются с помощью мобильного приложения. С осени прошлого года его скачали уже 50 тысяч раз.

Как рассказала Шаимова, в приложении размещена игра, “в которой в форме вопросов ты изучаешь нормы этического кодекса”. С помощью этого же приложения любой желающий может отправить жалобу в агентство на грубое поведение госслужащего.



Астана