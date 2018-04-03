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“100 шагов” навстречу культуре События

Мадина Меирманова
Реализация Плана нации “100 шагов” предусматривает и дальнейшие усилия по развитию культуры. В стране создается (и скоро будет презентована) “сакральная карта” туризма, и в соответствии с программой снимаются новые кинофильмы

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщил на днях, что в сентябре его ведомство представит так называемую “сакральную карту” туризма Казахстана. Создается она в рамках реализации четвертой институциональной реформы “Идентичность и единство” Плана нации “100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ” и поддержки туристической отрасли страны.
“Политику развития туризма мы ориентировали на создание шести региональных культурных кластеров с необходимой инфраструктурой, географически охватывающей весь Казахстан. Это, как вы знаете, “Астана - геополитический перекресток культур”, “Алматы - колыбель цивилизации”, “Восточный Казахстан - жемчужина Алтая”, “Западный Казахстан - Каспийские ворота”, “Южный Казахстан - возрождение Великого шелкового пути”, “Северный Казахстан - единство природы и кочевой культуры”. С учетом специфики регионов мы делаем большой акцент на развитие новых видов туризма для Казахстана. Это сакральный, экологический, охотничье-трофейный, культурно-познавательный, медицинский и спортивный туризм”, - сказал министр.
Чтобы аккумулировать всю информацию о достопримечательностях каждого из регионов, в них были созданы специальные научные группы. И, как сказал Мухамедиулы, их работа иногда позволяет даже открыть новые исторические факты.
Инвестиции в туристическую отрасль будут привлекать с помощью созданного АО “Казахтуризм”. По словам министра, “многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристическую отрасль Казахстана, потому как Казахстан представляет собой уникальные природные ландшафты, страна считается безопасной”.
В целом Министерством культуры и спорта РК полностью реализованы 85-й, 86-й и 87-й шаги Плана нации, в процессе исполнения находятся 89-й и 90-й шаги.
Как сказал министр, с реализацией 87-го шага “Разработка и реализация национального проекта укрепления гражданской идентичности “Менiѓ елiм” культурная сфера Казахстана вышла на качественно новый уровень развития. В том числе и благодаря изменению формы собственности организаций культуры - из республиканских госучреждений в республиканские государственные казенные предприятия.
“Все центральные музеи получили лицензии на проведение научно-исследовательских работ, что позволяет им наряду с традиционными выставочными работами активно заниматься наукой, археологическими, этнографическими и другими исследованиями, как это принято во всем мире. Во всех ведущих музеях внедрены различные мультимедийные средства”, - сказал Мухамедиулы.
Кроме того, реализуется комплексный план “Мќѓгiлiк Ел” по созданию серии кино- и телепроектов, повествующих об истории и культуре страны, выдающихся деятелях и исторических личностях, в том числе рассчитанных на зарубежного зрителя. Только к юбилею независимости было презентовано 26 кинокартин. Сегодня в производстве находятся 28 художественных и документальных фильмов, в их числе такие исторические проекты, как продолжение эпопеи “Путь лидера. Астана”, фильмы “Томирис”, “Сџлтан Бейбарыс”, “Песни Амре”, телесериал “ћазаћ Елi-2” и другие.
В конце августа ожидается премьера казахстанско-американского фильма “Песни Амре”, рассказывающего о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни драматического тенора Амре Кашаубаева. Главную роль исполнил казахстанский актер Санжар Мадиев. Съемки фильма прошли летом 2016 года в Латвии и Казахстане.
Для выхода этого фильма в зарубежный прокат необходимо его участие в международных конкурсах. Как сообщил министр культуры, уже создан “механизм продвижения” и поданы заявки на участие в нескольких крупнейших международных кинофестивалях: “Нам очень важно было показать тот факт его жизни, когда на Всемирном музыкальном конкурсе во Франции Амре впервые в мире представил вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент - домбру. Там он завоевал серебряную медаль и получил 2-е место. После этого он участвовал в Берлинской выставке. Но об этом нет никаких официальных сведений. Мы нашли его паспорт, где стоит виза о выезде в Берлин”.
Еще одно важное направление - развитие языков и внедрение трехъязычного образования. Уже действуют мультимедийные интерактивные площадки - портал Tilalemi.kz, орфографическая база Emle.kz, ономастическая база Atau.kz, терминологическая база Termincom.kz. На основе анимационных фильмов по изучению государственного языка разработаны мультимедийные программы “Ѕажайып ћазаћ тiлi” и “Ваш спутник”. Кроме того, в республике действует свыше 80 центров обучения языкам.

Астана

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Просмотрено: 4169 раз Просмотров: 4169 опубликовал: Ruslan 21 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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