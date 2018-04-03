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Атомный ренессанс События

Ольга Шишанова
Атомная энергетика наряду с возобновляемыми источниками энергии - прекрасная альтернатива ископаемым энергоресурсам. В этом можно убедиться, побывав на Международной выставке “Астана ЭКСПО-2017”, где в павильонах России, США, Франции и Японии представлены новейшие технологии и разработки в области мирного освоения и использования атома

За многие десятилетия ядерная энергетика доказала свою эффективность и стала неотъемлемой частью мирового энергетического баланса. Сегодня в мире насчитывается 450 действующих энергоблоков. Самая большая их часть расположена и эксплуатируется в США - почти 100 энергоблоков, во Франции - 58, в Японии - 43, в России и Китае - по 36. При этом, согласно прогнозам экспертов, к 2030 году глобальная мощность ядерной энергетики при высоком сценарии должна вырасти почти на 90 процентов. А значит, уже в ближайшие полвека человечество будет потреблять энергии больше, чем было израсходовано за всю историю. Дело в том, что сделанные несколько ранее прогнозы о темпах роста энергопотребления и развития новых энергетических технологий не оправдались. Их сегодняшний анализ показывает, что уровень потребления растет намного быстрее, тогда как ВИЭ (возобновляемые источники энергии) обещают заработать в промышленном масштабе и по конкурентоспособным ценам только к 2030 году, а может быть, и позже. Помимо этого все острее становится проблема нехватки ископаемых углеводородов, а возможности строительства новых гидроэлектростанций весьма ограничены. Не стоит забывать и о борьбе с “парниковым эффектом”, накладывающей ограничения на сжигание нефти, газа и угля на тепловых электростанциях. И решением проблемы становится как раз активное развитие атомной энергетики, пусть одной из самых молодых, но зато динамично развивающихся отраслей глобальной экономики. Дело в том, что работающие ядерные реакторы, внося вклад в глобальное энергоснабжение, не только способствуют экономическому росту, но и позволяют избежать эмиссии около 700 миллионов тонн углекислого газа ежегодно. Неслучайно все большее количество стран сегодня приходит к необходимости начала освоения мирного атома.

 

 

Среди них не только те, что не располагают крупными ресурсами угля и других углеводородов - прежде всего, Италия и Франция, для которых атомная энергетика в большой степени стала серьезной альтернативой дефицитному и дорогостоящему нефтегазовому топливу, но и те, которые богаты углем, как, например, Казахстан и Россия. Они также заинтересованы в развитии атомной энергетики, поскольку дальнейший рост добычи угля и его использования на ТЭС необратимо нарушает экологическое равновесие.
Другие страны, как, например, Бангладеш, Вьетнам и Египет, уже на протяжении определенного времени строят планы развития ядерной энергетики. Такие государства, как Польша, возвращаются к изучению возможности развития ядерной энергетики после того, как от предыдущих планов пришлось отказаться вследствие смены правительств и изменения общественного мнения. Иордания и Уругвай впервые рассматривают возможность создания ядерной энергетики, планируя в будущем запуск АЭС на территории своих стран.
Все эти перипетии во многом отражены макетами в павильонах некоторых из вышеназванных стран на Международной выставке ЭКСПО-2017. Причем они не только представлены как самостоятельные ноу-хау, но на их основе видны практические шаги, которые могли бы использоваться Казахстаном в дальнейшем либо отдельным вариантом, либо совместным проектом с тем или иным государством.
Дело в том, что на сегодняшний день в Казахстане из всей цепочки ядерно-топливного цикла имеются только производство природного урана на рудниках и изготовление топливных таблеток на АО “УМЗ”, что составляет 41 процент в стоимости топлива для АЭС. Такие виды, как конверсия, обогащение и реакторостроение, в РК пока не присутствуют, хотя, например, лидер в области конверсии - канадская компания Cameco - может поделиться с Казахстаном данной технологией, оказав большое содействие Казахстану в освоении добычи урана методом подземного выщелачивания.
Весьма интересным для атомной промышленности республики может стать подписание с французской компанией AREVA соглашения о создании совместного предприятия на базе Ульбинского завода по производству тепловыделяющих сборок (последнее звено в производстве ядерного топлива) мощностью в 400 тонн специально для АЭС французского дизайна и 800 тонн для других типов АЭС. К слову, Ульбинский завод в ВКО для Казахстана, пожалуй, лучшее, что осталось в наследство от СССР в атомной сфере, потому что все остальное пришлось поднимать с нуля.
Кроме того, Казахстану не помешало бы перенять у Франции, которая по количеству вырабатываемой атомными электростанциями энергии занимает второе место в мире, а по доле атомной энергетики - первое, технологии в области реакторостроения, что в Казахстане практически отсутствуют, а также ноу-хау по производству и утилизации ядерного топлива. Столь яркое развитие атомно-ядерной энергетики во Франции оказалось обусловлено нефтяным кризисом 1973 года, что привело к возведению именно в этой стране международного экспериментального термоядерного реактора, который в будущем должен будет продемонстрировать возможности коммерческого использования ядерных изотопов.
Между тем услуги по обогащению урана также являются одним из самых высокодоходных производств. И в этом плане Казахстан прекрасно мог бы взаимодействовать с Россией, которая располагает самой передовой в мире и экономически привлекательной центрифужной технологией разделения изотопов. Кстати, именно на этой технологии, которая досталась ей в наследство от СССР, держится практически мировое лидерство России в сфере атомной энергетики. При дальнейшем взаимодействии с РФ, так же, как и в случае с конверсией, это могло бы дать Казахстану независимость в работе с конечными потребителями, а также большую диверсификацию портфеля предлагаемой продукции и услуг.
Кроме того, известно, что в Казахстане давно идут разговоры о возведении АЭС, причем основным партнером также называется Россия. Так вот, в рамках будущего сотрудничества россияне предлагают со своей стороны разработку и реализацию проекта двухблочной АЭС с инновационной реакторной установкой ВБЭР-300 с правом последующего продвижения проекта на рынки Казахстана, Российской Федерации и других стран. Месторасположение реактора может быть обусловлено уже имеющейся инфраструктурой в Актау, где на протяжении 30 лет успешно проработал быстрый реактор БН-350.
И, наконец, совместные предприятия с зарубежными лидерами атомной отрасли - компаниями AREVA, Westinghouse и General Electric по изготовлению топливных сборок - могли бы открыть Казахстану рынки топлива для реакторов западного дизайна, которые будут строиться в Китае, Индии и других странах, заинтересованных в продвижении энергии будущего. Таким образом, почти половина производимого на рудниках Казахстана урана могла бы продаваться не в форме сырья, а в виде топливных сборок - высокотехнологичной наукоемкой продукции конечного потребления.

Астана

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Просмотрено: 4205 раз Просмотров: 4205 опубликовал: Ruslan 21 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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