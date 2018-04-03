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Лето - время пожарной тревоги События

Ольга Шишанова
Около 70 пожаров случилось в лесах Казахстана за последние несколько месяцев, причем лидирует по этому печальному показателю Павлодарская область

Павлодарская область давно и прочно держит “пожарную пальму первенства”, и никакие меры, принимаемые местными властями, не помогают. Предположений, почему так происходит, может быть несколько - либо местные исполнительные органы не заинтересованы в сохранении лесного богатства региона (чего только стоят ежегодные пожары в государственном природном резервате “Ертис орманы”), либо они просто знают, кто поджигает леса, и ничего против них не предпринимают.
Такое предположение не голословно - давно доказано, что в лесных, равно как и в степных пожарах, в 90 процентах случаев важную роль играет человеческий фактор.
Немного “отстает” от Павлодарской области Восточный Казахстан, где тоже уже есть чем “похвастаться” - на его территории с начала пожароопасного сезона зарегистрированы 17 пожаров. На третьем месте Костанайская область - 11 лесных пожаров, что для такого региона, который не отличается обилием лесов, достаточно серьезно.

 

 

Согласно статистике, в Казахстане ежегодно происходит до четырех тысяч природных пожаров на площади более 100 тысяч гектаров, а ущерб каждый год превышает четверть миллиарда тенге.
При этом одновременно с лесными пожарами происходит более 3,5 тысячи степных пожаров и загораний, зачастую переходящих на лесной фонд. Рост пожаров приходится на июль-август - почти 50 процентов от общего количества, хотя в республике, кажется, лес полыхает и по весне.
Это подтверждает не только статистика независимых экспертов, но и данные по всему миру - проблема ежегодных неконтролируемых возгораний сухой травы на землях сельхозназначения по весне носит комплексный характер, отчего и возникает множество крупных лесных пожаров, имеющих наиболее губительные экологические последствия, потому что вместе с флорой в огне гибнут представители фауны.
Между тем в ведении Минсельхоза находятся 29 особо охраняемых природных территорий, площадь которых составляет 5,7 миллиона гектаров, или 20 процентов от общей площади государственного лесного фонда. В ведении же акиматов областей 120 лесхозов, за которыми закреплена площадь в 22 миллиона гектаров, или 79 процентов всей площади лесного фонда. Соответственно, основной объем работы за сохранность лесов ложится на местные исполнительные органы. Однако реальность, как уже упоминалось, в данном случае далека от желаемого.
С одной стороны, местные исполнительные органы не устают жаловаться на слабую противопожарную материально-техническую оснащенность. Особое беспокойство вызывает неукомплектованность лесопожарной техникой самой лесистой области республики - Восточно-Казахстанской, где в наличии пожарных машин насчитывается всего шесть единиц при норме двадцать. Относительно укомплектованы противопожарной техникой лишь Алматинская и Южно-Казахстанская области, и то, пожалуй, благодаря личной заинтересованности акимов этих регионов.
Отсутствие финансирования либо выделение денег по остаточному принципу отражается и на количестве пожаров в Акмолинской области, где за предыдущие месяцы зарегистрировали 10 пожаров на территории лесного фонда.
Что касается степных пожаров, то их за какие-то пару-тройку месяцев зафиксировали 143 случая, причем практически все они переходили на территорию государственного лесного фонда. Достаточно вспомнить самое крупное возгорание в мае текущего года, когда степным пожаром было пройдено более тысячи гектаров по непокрытой лесом территории, прежде чем огонь перекинулся на лесной фонд резервата “Ертис орманы”.

Астана

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Просмотрено: 4180 раз Просмотров: 4180 опубликовал: Ruslan 21 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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