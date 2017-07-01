МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

СОВРЕМЕННАЯ МЕДТЕХНИКА КАК УКРАШЕНИЕ БОЛЬНИЦ
Подробнее >>>
ИГРА ТЕНЕЙ,

ИЛИ КАК ХУДОЖНИК ИЗ СЛОВЕНИИ ВАДИМ ФИШКИН ОБМАНУЛ АЛМАТИНЦЕВ НА ВЕРНИСАЖЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? События

Глава Министерства по делам религий и гражданского общества РК представил новых советников. Ими стали Арсений Дюсенов и Бахытжан Кулекеев.
Согласно официальной информации господин Дюсенов на новой должности будет курировать вопросы информационно-имиджевой работы, заниматься разъяснением государственной политики в сфере религии и гражданского общества, а также связями с общественностью. Известно, что ранее он занимал должности директора филиала АО “РТРК “Казахстан” по Восточно-Казахстанской и Акмолинской областям, директора дирекции развития регионального вещания АО “РТРК “Казахстан”.
А Бахытжан Кулекеев будет курировать вопросы религии и взаимодействия с религиозными объединениями. Известно, что ранее он занимал пост заместителя председателя комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
Мухит Азирбаев занял пост председателя правления АО “НК “Социально-предпринимательская корпорация “Алматы”. Известно, что с 2009 года по настоящее время он является председателем наблюдательного совета ТОО “Global Building Contract”, а также вице-президентом ОЮЛ “Союз градостроителей Казахстана”, независимым директором АО “Фонд недвижимости “Самрук - Казына”, членом комитета по строительству и ЖКХ НПП “Атамекен”, президентом ОЮЛ “Национальная ассоциация строительной отрасли РК”.

Подготовил Алан Байтенов

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 3904 раз Просмотров: 3904 опубликовал: Ruslan 25 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390