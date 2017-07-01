Глава Министерства по делам религий и гражданского общества РК представил новых советников. Ими стали Арсений Дюсенов и Бахытжан Кулекеев.

Согласно официальной информации господин Дюсенов на новой должности будет курировать вопросы информационно-имиджевой работы, заниматься разъяснением государственной политики в сфере религии и гражданского общества, а также связями с общественностью. Известно, что ранее он занимал должности директора филиала АО “РТРК “Казахстан” по Восточно-Казахстанской и Акмолинской областям, директора дирекции развития регионального вещания АО “РТРК “Казахстан”.

А Бахытжан Кулекеев будет курировать вопросы религии и взаимодействия с религиозными объединениями. Известно, что ранее он занимал пост заместителя председателя комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

Мухит Азирбаев занял пост председателя правления АО “НК “Социально-предпринимательская корпорация “Алматы”. Известно, что с 2009 года по настоящее время он является председателем наблюдательного совета ТОО “Global Building Contract”, а также вице-президентом ОЮЛ “Союз градостроителей Казахстана”, независимым директором АО “Фонд недвижимости “Самрук - Казына”, членом комитета по строительству и ЖКХ НПП “Атамекен”, президентом ОЮЛ “Национальная ассоциация строительной отрасли РК”.



Подготовил Алан Байтенов