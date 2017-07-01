Юлиана Жихорь

Тема атомной энергетики - одна из самых дискутируемых в сфере “зеленой” экономики. В первую очередь потому, что энергия, произведенная на АЭС, является одной из самых дешевых, а значит, при должном развитии этой отрасли может составить серьезную конкуренцию углеводородному сырью. Кроме того, атомная энергетика вполне “миролюбиво” относится к окружающей среде. Если, конечно, не считать техногенных катастроф, которые и являются гораздо большим тормозом ее развития, нежели весь спектр преимуществ. Однако эксперты от атома считают, что нынешние технологии продвинулись настолько далеко вперед, что бояться больше почти нечего



Перед “зеленой” энергетикой стоят две крупные цели. Первая - отход от зависимости в производстве энергии от углеводородов, вторая - защита экологии. Парижское соглашение подразумевает снижение выбросов от промышленности, использующей традиционные инструменты производства энергии. В том числе уголь и мазут. Есть еще и проблема сжигания попутного газа на факелах. Впрочем, газ в последнее время пользуется все большей популярностью у покупателей, а значит, все больше появляется технологий по его утилизации и минимизированию потерь при добыче (в том числе и путем сжигания).

Ключевая ставка делается на два направления: популяризацию и развитие возобновляемых источников энергии как замену нефти и угля и использование “чистой” энергии - атома. На вторую, например, делает сегодня ставку наш северный сосед.

Почему атом? Как сказал первый заместитель генерального директора корпорации “Росатом” Кирилл Комаров, потому что низкая стоимость сырья и довольно легко просчитываемая стоимость энергии в долгосрочном периоде. “Атомные станции - очень прогнозируемый и предсказуемый источник электроэнергии с точки зрения ценообразования. Сырьевая составляющая в себестоимости энергии с АЭС крайне низкая - меньше трех процентов”, - сказал Комаров. И это при том, что ценовая составляющая топлива на газовой или угольной станции в себестоимости энергии занимает 60-70 процентов.

При этом, заявляют в Росатоме, цена на уран предсказуема “даже на 60 лет”. И если стоимость сырья, то есть урана, вырастет в пару раз, она все равно не окажет столь существенного влияния на стоимость получаемой от АЭС энергии - добавит разве что еще три процента к себестоимости. Если же цена на газ или уголь повысится, “это может поставить под угрозу эффективность экономики страны”, поскольку цена энергии также возрастет соответственно цене топлива.

Причина урановой стабильности - в долговременности использования одной партии сырья. То есть закупленная одна партия служит несколько лет, и нет необходимости ее постоянного восполнения.

Впрочем, атомная энергетика - это огромные затраты на первоначальном этапе. Поэтому не стоит ожидать, что появление АЭС означает автоматическое появление очень дешевой энергии для потребителей, поскольку любому инвестору в станцию необходимо окупить свои затраты. А это процесс длительный.

Экономику АЭС можно условно разделить на несколько этапов. Первый - это затраты на создание собственно станции: начиная от подготовки инфраструктуры, строительства зданий, закупа оборудования и технологий и т.п. При этом речь идет не только о создании ядерного реактора, но и о системах, которые обеспечивают его бесперебойную работу и безопасность: электричество (на Фукусиме, как известно, ключевая причина случившейся аварии - в выходе из-за землетрясения и цунами внешних средств электроснабжения и резервных дизельных генераторов, что исключило возможность полноценной работы всех систем охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на трех энергоблоках), охлаждение, вентиляция, связь и многие другие.

При этом не стоит забывать про риски. Например, затягивание работ по запуску станции и, соответственно, удорожание проекта.

Второй этап - эксплуатационный. Сюда и включается стоимость топлива. А также обслуживание станции. В том числе расходы на возможное замораживание ее работы и удаление отработавшего топлива и отходов. Это весьма крупные затраты. Которые, впрочем, растянуты во времени. Однако эти расходы можно просчитать в среднесрочном периоде исходя из текущих показателей других АЭС.

Ну и третий вид - непредвиденные: например, связанные с серьезной аварией, которые превышают размер страховки.

Каждый из этих видов затрат находит свое отражение в стоимости продажи энергии.

Картина вроде бы красивая. Но делать ставку на доминанту атомной энергии в общей энергосистеме страны неправильно. Хотя бы потому, что любой эксцесс со станцией может вызвать негативную реакцию населения и привести к приостановлению работы станций. Авария на Фукусиме привела к массовой приостановке работы практически всех станций в Японии. Из 54 реакторов Японии сегодня работают всего пять. (До аварии на долю АЭС приходилась треть всей вырабатываемой в стране энергии, в начале этого года - чуть более двух процентов.) Причем до настоящего времени их запуску противодействует, в числе прочего, общественное мнение. Как сказал бывший президент Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори, “люди до сих пор переживают из-за ядерной безопасности”. “Конечно, после аварии мы полностью изменили регуляторную систему, внедрили независимый орган регулирования со строгими правилами. Но люди все еще не совсем понимают ситуацию. Возможно, это не только из-за вопросов безопасности, но и из-за ядерных отходов, то есть управления ими”.

Кстати, в Объединенных Арабских Эмиратах, где тоже занимаются развитием атомной энергетики, считают, что на общественное мнение влияют не только реальные аварии, но и надуманные. “На мнение людей влияют образ Халка, прямо связанный с атомной энергией, голливудские фильмы, которые создают неверное мнение о последствиях использования атома. Молодежь из-за этого заблуждается”, - сетует глава Атомной энергетической корпорации ОАЭ Мухаммед Аль-Хаммади.

Поэтому эксперты советуют “серьезно и внимательно думать не просто об абстрактном “зеленом” будущем, а о правильных пропорциональных источниках этого “зеленого” будущего”. Например, по мнению ученых, на которых ссылается замглавы Росатома, доля всех ВИЭ в энергосистеме страны в принципе не должна превышать 40 процентов: “В противном случае нужно строить мощности по резервированию энергии. Такие установки будут работать, к примеру, при плохой погоде, чтобы подача электричества не прекращалась. Однако строительство и содержание этих мощностей приведет к дополнительным затратам”.

А это затраты, которые лишь утяжеляют всю схему “удешевления” энергии от ВИЭ. И пока, на нынешнем этапе, делают такую “чистую” энергию неконкурентоспособной по сравнению с традиционным топливом.

В атомной энергетике есть еще один важный аспект - кадровый.

Все эксперты отмечают, что появление АЭС где-либо тянет за собой развитие технологий и уровня образования.

Мухаммед Аль-Хаммади сообщил, что они работали над созданием человеческого капитала для реализации собственной атомной программы последние восемь лет (концепция использования мирного атома была озвучена в ОАЭ в 2008 году). “Требуются десятки лет, чтобы иметь кадровый потенциал”, - сказал он. Добавив, что речь идет не только о рядовых инженерах, но и PhD, магистрах, техническом персонале. (Кстати, в Японии после фукусимской аварии молодые люди отказываются идти работать в ядерную индустрию.)

Но в любом случае каждая страна должна сама определиться с поиском собственного пути в построении надежного энергопортфеля. Будет ли он обеспечиваться традиционными источниками или “зелеными”. Однако тот факт, что страны, чья экономика сегодня процветает на сырьевых ресурсах, особенно нефти, уже сегодня ищут пути создания иных источников энергии, говорит о том, что мир готовится к радикальной трансформации своего энергетического поля.

И атом, судя по всему, займет в нем не последнее место. Если, конечно, верх не возьмут ВИЭ: ветер, солнце и земли. Пока же ряд стран сворачивает свои атомные проекты. В числе ключевых причин - устаревание станций (как в Швейцарии, Германии, Бельгии и ряде других стран).



Астана