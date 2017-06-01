Юлиана Жихорь

Портфель вопросов

От имени фракции “Народные коммунисты” премьер-министру отправили депутатский запрос с рядом весьма неприятных вопросов относительно продолжающего ухудшаться качества учебников для школ и денег, которые на эту сферу выделяют.

“Министерство образовании и науки каждый год рапортует об огромной работе по усовершенствованию школьных учебников. Проходят заседания, проводятся симпозиумы, работают авторские коллективы. Средства осваиваются в полном объеме. Однако на качество учебников, которые продолжают заслуженно критиковать за концептуальные, фактологические, орфографические, стилистические ошибки, содержание, полиграфическое исполнение, совсем здоровье не сберегающие вес и размеры это никак не влияет”, - заявила мажилисвумен Ирина Смирнова. При этом она сообщила, что объемы госсредств на издание учебников растут год от года: в 2015 году - 10 миллиардов тенге, в 2016-м - 19 миллиардов, в этом - 27 миллиардов. А кому эти деньги выдают - никто не понимает. “Так кто же является авторами учебников, которые определены как базовые по предметам? Имеют ли они специальное образование, дающее право работать над написанием учебника?” - обратилась депутат к премьеру.

К тому же, по ее словам, Республиканский научно-практический центр “Учебник” утверждает, что “не несет ответственности за качество учебников, перекладывая ее то на издателей, то на Министерство образования и науки, то на авторов, а то и на “остановившихся” в развитии, “застрявших в прошлом” граждан”. “Так все же какую ответственность за качество издаваемой учебной литературы несет центр “Учебник”? Если никакой, не стоит ли его оптимизировать?”

Есть еще один интересный вопрос, на который Минобразования обязательно найдет содержательный ответ: зачем переиздавать все учебники каждые четыре года? “Учебники признанных британских издательств отличаются завидным постоянством в подаче материала, несмотря на стремительные, не менее, чем в нашей стране, изменения”, - язвительно заметила депутат.

Ну и еще один социально важный вопрос: по данным депутата, цена на учебники выросла за год “в 2-3 раза”. “В связи с тем, что по каждому предмету и в каждом классе теперь один утвержденный учебник, издатель становится монополистом. Согласовывались ли цены на базовые учебники с комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Не стоит ли включить предполагаемую цену учебника в критерии отбора в будущем? И это только некоторые вопросы, требующие незамедлительного рассмотрения”, - заявила она.

Премьер-министр обязан дать ответ в течение 30 дней. Подождем...



Астана