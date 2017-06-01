Айгуль Жилкишина

Ажиотаж по поводу введения пятидневной учебной недели в школах нашей страны не утихают. Несмотря на то, что учебный план должен измениться только для учеников вторых, пятых, седьмых и девятых классов, в учебных заведениях Казахстана смешалось все. Интересно то, что некоторые изменения трактуются на местах самым различным образом. Очевидно, именно по этой причине родители относятся к этим нововведениям, вводимым с оговорками, более чем прохладно



В столичном управлении образования объясняют тонкости таким образом: “Если школа общеобразовательная, то она с 1-го по 11-й класс перешла на пятидневку. Если же школа относится к инновационной, то здесь на полную пятидневку перешли только 1-4-е классы, а другие классы учатся пять дней, и в субботу у них идет вариативная часть, то есть факультативы и предметы по выбору”. На деле одни учебные заведения вместо факультативов вводят обычные школьные предметы, другие - действительно факультативные занятия.

Что примечательно, городские управления образования передают все свои директивы в устной форме, а Министерство образования и науки Казахстана дает весьма широкие полномочия учебным заведениям. Кроме того, в последние годы информационная загруженность детей (равно как и вес их школьных ранцев) стала всеобщей головной болью. А многочисленные эксперименты с учебными пособиями только усугубляют положение школьников.

Мы писали недавно о том, что эта неопределенность беспокоит казахстанцев, которым весной этого года на общенациональных родительских собраниях разъяснили, что вскоре грядет пятидневка. И детям, равно как их мамам и папам, станет легче переносить тяготы школьных будней.

Нынешние инновации стали еще одним поводом для того, чтобы родители сообщали в соцсетях, что происходит на местах. Например, одна мама пишет: “В общем, для детей ничего не изменилось, а стало еще хуже. Мой ребенок уходит в школу в час дня. В школе отсидит восемь уроков и приходит домой в 20.30 вечера. Это очень плохо. Прежде всего родители каждый день беспокоятся, что их ребенок возвращается в темное время суток. Кроме того, он пришел домой, переоделся, поел, сделал уроки. И только после 23 часов ложится спать. А еще и суббота учебный день”. Учиться нужно, но такой темп даже студенту сложно выдержать.

Однако есть и те, кто выкладывает в Сеть недостоверные данные. Например, “в НИШ вообще 10 уроков, да и шестидневка”. Напомним, что НИШ - это Назарбаев Интеллектуальные школы. Ученик 8-го класса НИШ (Костанай) ему возражает: “Нам в НИШ задают домашние задания похлеще, чем в других школах, но спустя год привыкаешь к такому. Встаешь в 7.00, уроки начинаются в 8.30, приходишь домой в 17.00 и делаешь уроки”.

Родители беспокоятся: “Шестидневка и по семь уроков - 6-й класс и со второй смены. Так дети ведь выматываются... Им нужны силы не только на уроки, но и на физическое развитие. Это ведь растущий организм, а они сидят в школе по многу часов подряд. Потом горбятся и спины у них болят. А после школы им, естественно, хочется отдохнуть и иметь собственное время для личных дел. Это психологически тяжело даже для взрослых”.



Хотели

как лучше

Поговорив с инсайдерами, знающими школьное закулисье, мы выяснили, что не все так просто.

В общем и целом общеобразовательные школы вполне могут перейти на пятидневку и поменять сетку учебной нагрузки. Кроме того, пять дней загруженности удобны для НИШевских школ или для разгруженных школ, то есть тех, которые работают в одну смену. Допустим, если после пяти уроков организовать для школьников перерыв в один час - с полноценным обедом, а не перекусом. У детей есть возможность побегать, отдохнуть, тогда после этой паузы можно еще 3-4 урока провести. Однако такое могут себе позволить только школы, работающие в одну смену.

Отметим, что казахстанским лицеям и гимназиям введение пятидневной недели не выгодно. Если в общеобразовательных школах можно перевести на пятидневное обучение начальную школу и среднее звено, в гимназиях лучше оставить шестидневную неделю.

Напомним, что у гимназий и лицеев нагрузка на 8,5 часа в неделю больше, чем в обычных школах. Она образуется из-за дополнительных четырех часов (так называемые гимназические или лицейские), а также 4,5 часа на кружки.

По государственному стандарту в 7-х классах учебная нагрузка составляет 34 часа. Добавьте к ним 8,5 часа гимназических, получится немало. А в 10-11-х классах по 39 часов плюс 8,5 гимназического часа. И даже если взять только 4 часа, без кружков, то все равно получается очень большая нагрузка на школьников.

Если освобождать шестой день, то выходит по 7-8 уроков в день, что мало способствует улучшению здоровья детей. Для равномерной нагрузки гимназистам и лицеистам нужен шестой день - следовательно, пятидневка им мало подходит.

Отметим, что учителям гимназий также сложно работать при новом учебном плане. Допустим, у преподавателя английского языка раньше с понедельника по пятницу было по 4-5 уроков ежедневно. После введения пятидневки рабочая неделя выглядит следующим образом: с понедельника по пятницу нужно проводить по 2-3 урока, а в субботу - 11 уроков. Как вы понимаете, взрослому человеку также сложно справиться с такой нагрузкой.

Тем не менее необходим установленный законом стандарт - один для общеобразовательных школ, другой для лицеев и гимназий, третий - для инновационных школ. И этого нормативного документа должны придерживаться как сотрудники школ (любых), так и ученики с родителями.