В среду, 20 сентября, президент Республики Казахстан после личного осмотра Алматы после реконструкции провел совещание по вопросам развития города. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Открывая совещание, глава государства отметил, что Алматы на сегодняшний день является финансовым, культурным и научным центром Казахстана.

- За четверть века экономика города выросла в 100 раз, объем производства в сфере малого и среднего бизнеса увеличился в 130 раз, площадь города и жилищный фонд выросли в два раза. Мы с вами становимся свидетелями перехода от эпохи конкуренции между странами к конкуренции между городами. Сегодня 600 городов производят 2/3 мирового ВВП, - сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана отметил улучшающуюся инфраструктуру Алматы - за последние два года в городе высадили 100 тысяч деревьев, восстановили 42 километра арычной сети, построили более 60 километров велодорожек. Он также обратил внимание на увеличение численности посещающих город туристов.

Одним из самых важных вопросов в успешном развитии города глава государства назвал эффективную инфраструктуру.

- За последние пять лет в ее развитие из бюджета вложено более 430 миллиардов тенге. Построено 30 развязок, введено 330 километров инженерных сетей, последовательно развивается метро. Модернизирована треть исторического центра Алматы. Это радует горожан, развивает экономику, привлекает туристов. Вместе с тем здесь еще остается много нерешенных вопросов.

В запущенном состоянии находятся роща Баума, Ботанический сад. Серьезная реконструкция требуется Дворцу спорта имени Балуана Шолака. Министерства выделяют средства на эти объекты по остаточному принципу, в то время как акимат в силу бюджетного законодательства помочь им не может. Если центральным госорганам некогда заниматься этими объектами, необходимо передать их в ведение местных исполнительных органов, - сказал президент Казахстана.