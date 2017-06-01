Даурена Карабаева избрали председателем совета директоров компании “Разведка Добыча “КазМунайГаз” (РД КМГ). В 1999 году он окончил Казахскую государственную академию управления по специальности “международные экономические отношения”, в 2001 году - Техасский университет с присвоением степени “магистр наук в области финансов”. С 1 марта 2007 года по 11 июня 2016 года занимал должность заместителя председателя правления АО “Народный Банк Казахстана”. С октября 2016 года - исполнительный вице-президент - финансовый директор АО “НК “КазМунайГаз”. С мая 2017 года - член совета директоров РД КМГ.

В Северо-Казахстанской области произвели кадровые перестановки. Новым директором Северо-Казахстанского областного филиала АО “Казпочта” назначили Бекжигита Бекбердиева, который с 2011 года до настоящего назначения занимал должность директора алматинского филиала “Алматинский почтамт”.

Кроме этого Мереке Мухамедьярова назначили руководителем департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по Северо-Казахстанской области.

Также Рамазана Назарбекұлы назначили директором северо-казахстанского областного представительства АО “НК “Продкорпорация”.



Подготовила Айгуль Жилкишина