Алла Иванилова

Всевидящее око

Прошла неделя, как на дорогах Астаны заработала система интеллектуального видеонаблюдения “Сергек”, которую столичные водители успели прозвать “око Исекешева” или “Серега”



За семь дней работы системы “Сергек”, как констатируют в столичном акимате, автовладельцы стали более дисциплинированными и стали гораздо меньше нарушать ПДД. Зная, что за ними следит “око Исекешева”, а это три тысячи видеокамер, водители не выезжают на полосы, отведенные для общественного транспорта - BUS-line, не пересекают стоп-линию и не превышают скорость, а едут, как положено, 60 километров в час. Власти уверены, что система интеллектуального видеонаблюдения поможет снизить количество нарушений на дорогах столицы.

Напомним, на сегодняшний день в столице действуют 323 регулируемых перекрестка, из которых 60 уже оснастили фото- и видеокамерами. До конца 2017 года в единую систему объединят 13 тысяч камер фото- и видеофиксации, из них шесть тысяч установят на 400 перекрестках и 300 линейных участках города, четыре тысячи - в местах массового скопления людей и три тысячи - в торгово-развлекательных центрах, театрах, на спортивных аренах, в музеях.

Между тем среди столичных автовладельцев настоящий ажиотаж. Многие интересуются, какие антирадары могут засечь “око Исекешева”. Но оказывается, “Сергек” для определения скорости использует алгоритм анализа видеопотока, поэтому он не излучает никаких волн, которые могут засечь антирадары. Единственный способ получать предупреждение, что где-то рядом висит “груша”, - приобрести радар-детектор с поддержкой GPS или “Глонасс” и занести в карту местоположение всех камер (такая карта имеется и в свободном доступе в интернете). Хотя это мало чем поможет, поскольку к концу года комплексы установят на всех перекрестках города и на многих линейных участках. К слову, предупреждающих знаков не будет, поскольку видеокамеры не оснащены вспышкой, которая может ослепить водителя. Поэтому водителям рекомендуют привыкать соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения. В свое время многие восприняли в штыки требование пристегивать ремни безопасности, а сегодня это настолько вошло в привычку, что без ремня уже неудобно сидеть, как-будто чего-то не хватает. Так и здесь - это лишь дело привычки.

Автовладельцы не против быть законопослушными, но, как оказалось, мешает этому “неправильная разметка”. Как отметили наблюдатели, установленные по всему городу видеокамеры уже привели к снижению скорости передвижения и пропускной способности дорог. Никто, конечно, не ратует, чтобы гонять по дорогам под 100 километров в час, но на некоторых безлюдных участках увеличить лимит скорости просто необходимо.

Стоп-линия тоже не всегда заметна, и водители с опасением ждут наступления зимы, когда дороги покроются снегом и она вовсе исчезнет. Кроме того, камеры - это “бездушная машина”, которая только фиксирует нарушение, но может случиться так, что этому предшествовал ряд обстоятельств. К примеру, подрезали, и чтобы избежать тяжких последствий, пришлось выехать на запретную полосу BUS-line, или торопящиеся водители не дали перестроиться, или сломалась машина и нет другой возможности объехать кроме выезда на эту полосу.

В общем, различных факторов для непреднамеренного нарушения немало, однако автоматизированная система это не учитывает, и нарушителям будут приходить “письма счастья”. Конечно, они потом могут обжаловать свои действия в суде, но это хлопотно для двух сторон. Административные суды завалят исками о взыскании штрафов, а недовольство водителей может привести к протестам против этой системы. К слову, за тестовый период видеокамер “Сергек” - с июня на серверах накопилось более полумиллиарда данных. В них вошли как нарушители, так и каждый проезжающий автовладелец. При этом если данные о последних будут храниться в течение месяца, то видео с фиксацией нарушения останется в хранилище навсегда.



Астана