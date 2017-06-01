Мадина Меирманова

На днях парламентарии поинтересовались, куда деваются деньги, которые импортеры и производители платят за утилизацию отходов. Их весьма интригует, почему нынешний оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) никому не подчиняется и никому не подконтролен



В декабре 2015 года постановлением правительства единым оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) назначили ТОО “Оператор РОП”.

Согласно Экологическому кодексу РК, этот оператор собирает с производителей (импортеров) деньги и организует сбор, транспортировку, переработку, обезвреживание, использование или утилизацию отходов. Речь идет в первую очередь о продукции автопрома (транспортные средства, запчасти (шины, покрышки, моторные масла, тормозные жидкости, аккумуляторы, антифризы и т.п.). При этом оператор должен заключать прямые договора с переработчиками этих видов ТБО (наличие прямых договоров - одно из условий финансирования сбора, транспортировки (и далее по списку) со стороны государства.

Собранные средства “Оператор РОП”, согласно тому же кодексу, обязан истратить как по прямому назначению, так и стать этаким “денежным пулом” для стимулирования научно-исследовательских разработок в области отечественного “экологически чистого автопрома”.

Но...

Из запроса фракции “Ак жол”, озвученного мажилисвумен Меруерт Казбековой: “Оператор РОП” сейчас не заключает прямые договора с переработчиками, а проводит тендеры. При том, что совокупная мощность предприятий по утилизации 40 тысяч тонн в 7,5 раза меньше ежегодного объема выбрасываемых шин. Триста тысяч тонн. Для чего проводятся тендеры среди 20 предприятий, когда объема работы хватает на 150 таких заводов. И при этом на момент обращения переработчиков шин к депутатам фракции “Ак жол” еще не заключили ни одного договора и не уплатили ни одного тенге”.

“Хотя в сам РОП, - добавила депутат, - обязательные платежи уплачиваются импортерами наряду с налогами. С той разницей, что налоги идут государству, а эти платежи - не совсем понятно кому именно”.

К слову, на сайте оператора не указаны данные о том, кто стоит во главе этого ТОО. В общем, даже поименно депутаты не смогли понять: кому уходят деньги за переработку шин (шины заинтересовали депутатов постольку, поскольку именно предприятия по их переработке пришли за помощью избранных).

Но зато выяснили, что тариф (а методику расчета ставок и собственно их размеры утвердило Минэнерго еще в 2015 году) “Оператор РОП” поделил на две неравные части: одна - это плата собственно переработчикам шин за утилизацию, вторая - за транспортировку. Причем депутаты выяснили, что на утилизацию уходит всего 10 процентов от собираемых денег, остальное - “стоимость транспортировки, сбора и прочих сопутствующих утилизации услуг”. “Получается, что заводы-переработчики, которые являются главным субъектом этой отрасли, получают мизерную часть оплаты, тогда как львиная доля достается каким-то другим лицам, - возмущены парламентарии. - Но и при этом компенсация за переработку шин производится только при условии убыточности предприятия-переработчика. Таким образом, заранее создаются условия для целенаправленной ликвидации предприятий”.

Такая политика взаимоотношений оператора по сбору денег с предприятиями-переработчиками отходов вызвало у депутатов “обоснованные опасения по поводу эффективности этой программы в целом и ее практического влияния на защиту окружающей среды от технических отходов”.

Парламентарии поинтересовались, почему правительство не вошло в состав учредителей загадочного ТОО (хотя по Экологическому кодексу имеет на это право) и как теперь намерено обеспечить “прозрачность и эффективное использование поступаемых на счета оператора РОП обязательных платежей от импортера товаров”.

Особенно учитывая, что, по данным открытых источников, которые озвучили депутаты, запланировано поступление в размере 140 миллиардов тенге.

140 миллиардов тенге - это огромные деньги. На что же их тратит РОП?

Как уже выяснили: 10 процентов - на утилизацию. При этом, заметьте, выплату компенсаций гражданам за сдачу старых авто РОП проводит за счет бюджетных средств, которые ему, в свою очередь, перечисляет Минэнерго (квоту по приему таких старых автомобилей РОП освоил досрочно, еще в августе).

Девяносто процентов - это “перевозка” и непонятно что...

А вот это непонятно что и есть самое интересное.

Дело в том, что, согласно статье 285-2 Экологического кодекса, оператор как монополист по аккумулированию утилизационного сбора обязан направлять деньги, поступившие на его банковский счет, на целый ряд направлений. Первое и ключевое - организация сбора, транспортировки, переработки и т.д. по списку отходов продукции, на которую распространяются расширенные обязательства производителей, и компенсация “расходов по раздельному сбору и переработке отходов” тем, кто это делает самостоятельно (физические и юридические лица могут делать и так).

Но есть еще одно важное направление: стимулирование производства в Республике Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующих экологическому классу 4 и выше, с электродвигателями) и их компонентов. Делать это кодекс предлагает несколькими путями. Например, финансированием использования энергоресурсов производителями. Но главное - финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок и проведение испытаний продукции.

Кстати, “Оператор РОП” еще должен финансировать “экспериментальные, опытные, проектные, научно-исследовательские работы в сфере сбора, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов”. А также внедрять новые технологии сбора и переработки ТБО. Попутно занимаясь финансированием “рекламной деятельности, образовательных, маркетинговых исследований в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами”.

Депутаты предложили правительству создать “открытую и прозрачную систему взаимодействия между всеми участниками системы РОП”. А пока она создается, “провести анализ деятельности ТОО “Оператор РОП”. В части обоснованности расходования средств, собранных им от производителей (импортеров) товаров”.



Астана