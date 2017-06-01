

Кто на новенького? События Бауржана Бекешева постановлением правительства РК назначили на должность вице-министра национальной экономики.

Господин Бекешев будет курировать вопросы международной экономической интеграции и международного сотрудничества, а также курировать торговую и внешнеторговую деятельность, говорится в сообщении пресс-службы Министерства нацэкономики.

Известно, что Бауржан Бекешев до недавнего назначения работал директором департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в городе Москве.



Подготовил Алан Байтенов Поделиться: 0

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Просмотрено: 2186 раз Просмотров: 2186 опубликовал: Ruslan 26 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)