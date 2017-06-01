ГОЛЕВОЙ ДУНАЙ

СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА УСТУПИЛА БОЛГАРАМ, НО ОБЫГРАЛА ВЕНГРИЮ
Подробнее >>>
ПРИМЫ, СОЛИСТЫ И ЭТУАЛИ

ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА СЛЕТЕЛИСЬ В АЛМАТЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? События

Бауржана Бекешева постановлением правительства РК назначили на должность вице-министра национальной экономики.
Господин Бекешев будет курировать вопросы международной экономической интеграции и международного сотрудничества, а также курировать торговую и внешнеторговую деятельность, говорится в сообщении пресс-службы Министерства нацэкономики.
Известно, что Бауржан Бекешев до недавнего назначения работал директором департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в городе Москве.

Подготовил Алан Байтенов

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 2186 раз Просмотров: 2186 опубликовал: Ruslan 26 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Октябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390