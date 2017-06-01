Ольга Шишанова

В Казахстане экология и предпринимательство находятся в серьезном противоречии, а Предпринимательский кодекс почему-то превалирует над Экологическим, который и без того давно нуждается в пересмотре



Об этом в ходе международного регионального семинара “Судебная практика применения экологического законодательства. Актуальные вопросы применения норм Гражданского процессуального кодекса РК”, который состоялся в Актау, заявил руководитель специализированного центра “Колдау-Экология” Адильбек Козыбаков. Своим мнением он поделился с корреспондентом “НП”.

Во-первых, по его словам, сегодня необходимо обратить серьезное внимание на однобокую позицию контролирующих органов в области охраны окружающей среды в решении конфликтных ситуаций, одной стороной которых является субъект предпринимательства. “Я имею в виду Предпринимательский кодекс РК, который почему-то контролирующие органы ставят выше, чем Экологический”, - возмущается Козыбаков, приводя в пример подобного отношения планы по разработке газового месторождения Кансу у южных границ Устюртского государственного природного заповедника. Где контрактная территория ТОО “КМГ Кансу-Оперейтинг” частично охватывает территорию Кендырли-Каясанской государственной заповедной зоны, из-за чего ведущие эксперты в области сохранения биоразнообразия прогнозируют, что в результате разработки месторождения нарушат уникальные ландшафты заповедника, исчезнут редкие виды животных и растений. В первую очередь “краснокнижники” - устюртский уриал, манул, джейран, каракал, медоед, беркут, степной орел, который, к слову, является символом независимого Казахстана, так как изображен на флаге республики, балобан.

Более того, из недавно опубликованных результатов учета, проведенного до и после сейсморазведочных работ с февраля по май 2015 года, стало известно, что численность устюртского уриала и джейрана, занесенных в Красную книгу РК, снизилась в два раза на всей территории заповедника. А это значит, на них повлиял фактор беспокойства, заставивший покинуть животных пределы заповедника, отчего они могут стать, да, пожалуй, уже многие стали жертвой браконьеров.

Хуже всего тот факт, что на сегодняшний день, утверждает Козыбаков, никакой контролирующий орган не намерен запрещать добычу газа у границ заповедника. Никто не хочет понимать, что газа может хватить максимум на 10-15 лет, а за это время вся живность уйдет с территории заповедника либо погибнет, уникальные ландшафты потеряют свою привлекательность, пастбища станут непригодными как для диких копытных, так и для скота. В итоге населению сел Аккудык и Сенек придется забросить родные места и искать более подходящие для проживания, а государству выделять миллиардные средства, чтобы обеспечить их жильем и работой, в противном случае возникнет социальная напряженность и без того в неспокойном регионе. “Поэтому даже при большом желании и вливании миллиардов станет невозможно развивать туризм, который мог бы приносить стабильный доход местному населению многие годы и даже века”, - считает глава центра “Колдау-Экология”.

Во-вторых, в Казахстане сейчас нет надведомственного природоохранного органа. Так, функции госконтроля за нарушениями природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов возложены на комитет экологического контроля при Министерстве энергетики. Однако абсурднее ситуацию трудно вообразить, потому как получается, что “нефтяники сами загрязняют и сами себя наказывают за это”. Между тем функции госконтроля в сфере лесного хозяйства и животного мира закреплены за соответствующим комитетом при Министерстве сельского хозяйства. “Это тоже неправильно, на мой взгляд. Тем более что на днях мне стало известно - на Тюленьих островах, где обитает большое количество водоплавающих и околоводных птиц, в том числе “краснокнижных”, уже не первый год ведется охота. Но по закону охота там запрещена. Это камень в огород территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, представителей которых, кстати, почему-то не пригласили на этот семинар”, - говорит Адильбек Козыбаков. Вот почему экологическая обстановка в Казахстане из года в год только ухудшается, теряется биоразнообразие республики. Чтобы хоть как-то поправить ситуацию, нужен единый государственный орган, убеждены экологи, который бы контролировал в плане экологии все министерства по вопросам охраны окружающей среды, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств. В-третьих, пока не примут меры материального стимулирования в борьбе с браконьерством, численность редких и исчезающих видов животных в стране продолжит сокращаться, а список таких видов - только пополняться.

Вскроют инспектора и егери факты браконьерства или не вскроют - на размер зарплаты это не влияет. А между тем в советское время инспектор или егерь, задержавший браконьера “с поличным”, получал на законных основаниях 37 процентов от исковой суммы, уплаченной нарушителем в бюджет за причинение ущерба животному миру. Если сегодня хотя бы одна треть от поступившей суммы распределялась между участниками поимки браконьеров, то от желающих охранять природу отбоя бы не было. Самое главное, инспекторам станет невыгодно брать взятки с браконьеров - они смогут неплохо зарабатывать, всего лишь исправно выполняя свою работу. При этом на бюджет государства абсолютно не будет никакой нагрузки, так как гонорар инспекторам и егерям пойдет из кармана браконьера. “Но депутаты почему-то не спешат внедрять эти меры в законодательство, тогда как в Кыргызстане, если не ошибаюсь, уже несколько лет 30 процентов от исковой суммы возмещения вреда выплачивается защитникам природы. И это приносит свои плоды, там уже увеличивается поголовье архаров, козерогов и других исчезающих животных. Более того, они начали приглашать иностранных охотников для охотничьих туров, получая от государства квоты на отстрел постаревших особей с большими рогами, которые не могут дать потомство”, - делится эколог.

Почему в Казахстане до сих пор не внедрили такой закон, тем более что это выгодно в плане обоюдной охраны животных, особенно в приграничных районах, непонятно. Не потому ли, говорит Козыбаков, что “наши не хотят внедрять, так как сами потом не смогут браконьерничать, подкупать тех же егерей и инспекторов”?

“Неплохо бы сделать еще и так, чтобы фамилии браконьеров, вина которых уже официально доказана, выставлялись через СМИ и социальные сети на всеобщее обозрение. Не сомневаюсь, что такая мера окажется эффективной, так как никакой крупный бизнесмен, депутат или высокопоставленный чиновник, любящий пострелять по живым мишеням, не станет рисковать своей репутацией”, - заключил глава экологической организации.



Астана