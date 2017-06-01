Мадина Меирманова

Нефть продолжает бить рекорды. Аналитики уже осторожно намекают на возможный рост стоимости на черное золото в ближайшие несколько лет. Причина тому - растущий уровень спроса и последствия кризиса “низких цен” для инвестиционных стратегий нефтедобывающих компаний, в первую очередь сланцевых



Недавно Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, в котором проанализировало перспективу роста стоимости нефти в ближайшие годы. По мнению экспертов МЭА, к 2020 году мир столкнется с дефицитом черного золота на фоне нехватки инвестиционных вложений в развитие отрасли, что подтолкнет стоимость барреля вверх.

Падение стоимости нефти, которое наблюдалось в последние несколько лет, привело к ожидаемому сокращению инвестиций в развитие сланцевой отрасли. Страны ОПЕК, где главным инициатором давления на цену выступила Саудовская Аравия, добились задуманного: количество буровых установок в США резко сократилось. (Эти новости подхлестнули нефтяных спекулянтов увеличить объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на нефть WTI до 4-недельного максимума, при этом объем короткой позиции сократился также до минимумов последних четырех недель.)

Более того, даже в последние месяцы, когда цена на баррель демонстрирует устойчивый рост, американские сланцевики не торопятся возобновлять вложения в развитие, скорее предпочитая использовать уже имеющиеся мощности. Последняя статистика из США показала, что количество активных буровых установок в Штатах неуклонно сокращается (на прошлой неделе их число снизилось на пять штук) и теперь находится на уровне трехмесячных минимумов (935 штук).

Кстати, по словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, продуктивность сланцевых нефтяных скважин неуклонно снижается.

Причина осторожности сланцевиков понятна.

Дело в том, что наблюдаемые положительные результаты участников соглашения ОПЕК+ дают неплохие результаты (по итогам августа уровень добычи снизился на 79 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем - до 32,755 миллиона баррелей), все еще наращивают объемы страны, “исключенные” из соглашения, - Нигерия и Ливия. Нигерийский министр нефти Эммануэль Ибе Качиву сообщил, что его страна нарастила производство с исторических минимумов в 1,1 миллиона баррелей в сутки до 1,7-1,75 миллиона баррелей. При этом рост продолжается, и Нигерия, возможно, рассмотрит перспективу присоединения к соглашению картеля лишь весной. Стоит добавить к этому Иран, который нивелировал усилия по снижению уровня добычи первого соглашения.

А это означает, что фактически картель, в случае, если будущей весной соглашение будет пролонгировано, заморозится лишь на текущих (в лучшем случае) уровнях добычи. Профицит же должен, по мнению экспертов, быть достигнут за счет снижения на рынке сланцевой нефти.

Впрочем, снижению профицита должен способствовать продолжающийся рост спроса. Международное энергетические агентство скорректировало прогноз по спросу на 2017 год до 1,6 миллиона баррелей в день. Если рост продолжится такими же темпами, то он в течение ближайшей пятилетки сможет поглотить текущий профицит.

Кстати, МЭА заявляет, что не исключен сценарий десятилетней давности, когда стоимость нефти росла на фоне подъема спроса. Тогда, в 2007-2008 годах, цена барреля достигла рекордных 140 долларов за баррель.

На фоне этих прогнозов международные агентства начали уточнять свои оценки ожидаемых цен на черное золото. Так, аналитики Morgan Stanley пересмотрели прогноз на IV квартал текущего года с 50,5 до 55 долларов за баррель марки Brent. При этом они надеются, что повышение стоимости нефти сможет активизировать инвестиционные программы американских компаний по добыче сланцевой нефти. Однако большинство аналитиков все же считают, что восстановление их расходов вряд ли поспеет за ожидаемым растущим спросом.

Их место вновь может занять Саудовская Аравия, где сконцентрированы весьма существенные резервные мощности. Сейчас они составляют около двух миллионов баррелей в день.

К тому же соглашение ОПЕК+ сегодня регулирует лишь уровень ежедневной добычи, не учитывая уже имеющиеся запасы и уровень экспорта. К слову, объединенный технический комитет, группа представителей стран ОПЕК и не-ОПЕК, встреча которой состоялась на прошлой неделе, рекомендовала министрам рассмотреть неофициальный мониторинг экспорта в добавление к отслеживанию уровней производства. Инициатор пересмотра мониторинга - Саудовская Аравия - заявляет, что цифры будут обсуждаться только внутри организации. Однако этот вопрос уже давно обсуждается, но дальше дискуссий дело пока так и не продвинулось.

В противовес сторонникам прогноза по стоимости углеводородов другие аналитики считают, что ожидания скачка цен беспочвенны. Причина тому - распространение и развитие новых технологий. Заявляя, что сторонники “традиционной энергии” явно недооценивают активно развивающийся рынок электромобилей.



Астана