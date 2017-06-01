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Кто на новенького? События

Назначен руководитель управления культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области. Им стал Ермек Рахимов.
Ермек Анатольевич Рахимов родился в Омской области Российской Федерации в 1984 году. Выпускник Казахской национальной музыкальной академии и Лондонского университета по специальностям “оперный певец” и “магистр искусства”.
Трудовую деятельность начал в 2009 году с позиции советника по связям с общественностью. Был главным менеджером ассоциации “Болашак” в Астане. В 2011-м был директором корпоративного фонда “Болашак” в Алматы. С 2011 по 2013 год вновь работал в столице - заместителем директора, директором корпоративного фонда “Болашак”.
С 2014 по 2015 год был заместителем директора Национальной картинной галереи в Астане. Затем исполнял обязанности руководителя управления музеев и библиотек департамента по делам культуры и искусства.
С 2016 года до настоящего назначения занимал должность заместителя директора департамента культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Подготовил Константин Маскаев

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Просмотрено: 2120 раз Просмотров: 2120 опубликовал: Ruslan 28 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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