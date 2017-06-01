Назначен руководитель управления культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области. Им стал Ермек Рахимов.

Ермек Анатольевич Рахимов родился в Омской области Российской Федерации в 1984 году. Выпускник Казахской национальной музыкальной академии и Лондонского университета по специальностям “оперный певец” и “магистр искусства”.

Трудовую деятельность начал в 2009 году с позиции советника по связям с общественностью. Был главным менеджером ассоциации “Болашак” в Астане. В 2011-м был директором корпоративного фонда “Болашак” в Алматы. С 2011 по 2013 год вновь работал в столице - заместителем директора, директором корпоративного фонда “Болашак”.

С 2014 по 2015 год был заместителем директора Национальной картинной галереи в Астане. Затем исполнял обязанности руководителя управления музеев и библиотек департамента по делам культуры и искусства.

С 2016 года до настоящего назначения занимал должность заместителя директора департамента культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.



Подготовил Константин Маскаев