Мадина Меирманова

В последние месяцы казахстанцы недоумевают: свободно плавающий курс тенге, заявленный как “коррелирующийся с тенденциями на мировых рынках”, как-то странно себя ведет. Стоимость углеводородов неуклонно поднимается, правительство рапортует о росте национальной экономики и успехах несырьевого сектора, а тенге медленно, но верно дешевеет. При этом Нацбанк призывает к спокойствию и обвиняет во всем валютных спекулянтов



Во вторник глава Национального банка РК Данияр Акишев ответил на интересующих всех вопрос: что же творится с курсом тенге? Вернее, попытался, поскольку ответ в его словах так и не прозвучал. Разве что надежда на то, что “все будет хорошо”. Но когда это все будет, Акишев так и не сообщил.

“Текущая ситуация с внешними факторами достаточно благоприятная. Уровень цен на энергоносители Казахстана последнее время растет. Это означает, что валютная выручка, которая поступает в страну, увеличится. Все будет зависеть от того, насколько быстро эта выручка будет попадать в страну и обеспечивать дополнительное предложение иностранной валюты”, - заявил Данияр Акишев журналистам, обступившим его в кулуарах после заседания правительства.

Дополнительные предложение инвалюты - это весьма интересная тема. И вот почему.

Держите курс,

господа!

Традиционно курс национальной валюты поддерживается валютными интервенциями Нацбанка на бирже. Но так “держать курс” - дело дорогое: резервы проедаются, а для экономики, кроме “морального удовлетворения”, пользы никакой.

Но есть другой вариант, который вполне могут использовать наши власти: оглянуться на богатеньких казахстанцев, которые держат деньги в зарубежных активах.

Различные эксперты, подсчитывающие объемы бегства капитала из разных стран, считают, что за суверенные годы из Казахстана выведено в иностранные банки на хранение не менее 250-300 миллиардов долларов. Это если считать по нынешнему курсу. Если же применять курсы додевальвационные, то сумма увеличится в разы. А сколько лежит на счетах в офшорах - неизвестно никому.

(Для сравнения: из России объем выведенного капитала за постсоветские годы составляет три триллиона долларов.)

Во время последней легализации в законное поле возвратилось всего лишь 4,4 миллиарда долларов. Точнее, их показали, получив “справку об освобождении”. Кроме того, вернулись ли они в экономику? Вряд ли. Скорее всего, эти деньги снова возвращены на иностранные счета или “в банки” под кроватью. А значит, собственно помощи для страны никакой не оказано.

А ведь если бы все деньги, что сегодня лежат “где-то там”, вернулись в Казахстан, то такой приток валюты резко увеличил бы ее предложение и укрепил нацвалюту. А заодно направился бы в экономику страны, подняв проекты, на которые сегодня государство вынуждено привлекать международные займы, тратя в итоге немалые государственные средства. Кстати, версия о том, что “в Казахстане некуда инвестировать” и “нет привлекательных проектов”, выглядит несколько убого. Ведь иностранцы же заходят к нам со своими проектами и деньгами. И вполне довольны и налоговым полем, и возможностью неплохо заработать. Так что было бы желание.

Нашим согражданам, которые держат миллиарды долларов вне Казахстана, как кажется, стоит всерьез подумать над своей “финансовой патриотичностью” хотя бы в целях сохранности сбережений.

Мы все видим, что происходит в последние годы с российскими бизнесменами, которые стали жертвами санкционных войн: их счета в зарубежных банках арестовываются. И чем закончится такой арест - не ясно: будут ли возвращены активы или они навечно останутся “в залоге”. В конце концов, всегда может получиться так, как с Муаммаром Каддафи: деньги арестовали, самого уничтожили, и где сейчас находятся “замороженные” активы семьи, не может докопаться даже самый пронырливый следователь.

Российские бизнесмены, конечно, не Каддафи, но их деньгам безопасность не гарантирована.

Учитывая непредсказуемое поведение Белого дома, нет никакой гарантии, что вкупе с Россией под “разборки” в ближайшее будущее не подпадут и счета бизнесменов из стран-союзников. И Казахстан, несмотря на политику многовекторности, “попадет” первым. Заодно, например, с Бишкеком и Минском.

Впрочем, у них есть выбор: подвергаться риску повторить российский сценарий (а в том, что так произойдет, особых сомнений нет, вопрос лишь в сроках) либо оказаться под расследованиями в “чистоте заработка” со стороны отечественных служб экономической разведки. Доказать честность миллиардов удастся не многим.

Ну и третий вариант - власти могли бы “хорошенько подумать” над точечной работой с такими “инвесторами из КЗ”, чтобы уговорить их реэкспортировать выведенные средства. Это бы и экономику страны подняло, и тенге укрепило. И собственники капиталов очередную индульгенцию получили бы.

Но, видимо, власти не решаются немножко надавить на отдельных индивидуумов “во имя родины” и сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Вместо этого предпочитая призывать мелкооптовых покупателей валюты не пытаться играть на курсе, потому что “можно и проиграть... И те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше”.

100 долларов -

лучшее

инвестприобретение для пенсионера?

Глава Нацбанка сказал весьма настораживающую фразу: “Макроэкономическая ситуация хорошая, вполне вероятно, что он (тенге. - “НП”) может укрепиться”. Это вот “вполне вероятно” - самое неопределенное для всех, кто пытается сохранить свои сбережения в инвалюте.

И, к слову, в последнюю пару месяцев в проигрыше пока никто не остался. Да, тенге демонстрирует волатильность, но пара “свечек”, которые прошли в конце августа и начале сентября, позволили наблюдающим за курсом неплохо подзаработать. Все-таки тенге с конца мая ослабел на 29 пунктов (с 310,7 до 341,61 за доллар), отскакивая ненадолго и ненамного. И, судя по всему, самым лучшим сценарием для казахстанской валюты станет текущий коридор 138 - 142 тенге за доллар.

О том, как казахстанцы не доверяют национальной валюте и рассчитывают увеличить свою прибыль, вкладывая в доллары и евро, говорит статистика. В августе расходы на покупку валюты в стране выросли вдвое по сравнению с июлем и составили 313,6 миллиарда тенге. 93 процента этих денег потратили на доллары, оставшиеся - на рубль (1,5 процента) и евро (5,5 процента). Как сообщили в Нацбанке, “расходы на покупку долларов США выросли в 2,2 раза, расходы на покупку рублей и евро снизились на 89 процентов и 3 процента соответственно”.

Скептическое отношение к евро понятно - Brexit заставляет весьма настороженно присматриваться к будущему европейской валюты. Эксперты намекают, что в текущей ситуации лучше ставить на британский фунт, нежели продолжать вкладывать в валюту Евросоюза.

А вот российский рубль сегодня - выгодное приобретение, с учетом постоянного обесценивания тенге по сравнению с валютой соседей. В интернете уже появились шутки о том, что совсем скоро россияне начнут приезжать в Казахстан и выкупать обратно все то, что наши сограждане купили в РФ в 2014 году.

К слову, пока Нацбанк пытается найти внятные объяснения тому, что происходит с тенге, отечественные эксперты пытаются отыскать потолок повышения курса. С учетом выплат по внешним займам. И, как и в Нацбанке, ничего определенного не вырисовывается. Впрочем, финрегулятор нашел объяснение популярности валюты (кроме летних отпусков, разумеется): необходимость денежных переводов за рубеж, диверсификации сбережений и “потребности отдельных категорий малого предпринимательства, ведущего в основном торговую деятельность”.

Стоит заметить, что Кабмин в проекте бюджета на 2018-2020 годы закладывает курс тенге на уровне 340 за доллар.



Астана