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Услужливый частник События

Мадина Меирманова
Правительство давно заявило о намерениях снизить свое присутствие в экономике. Приватизация всего государственного уже давно идет полным ходом. Теперь Кабмин определился со сценарием передачи и части своих функций в конкурентную среду

Идея правительства заключается в том, чтобы запустить частный бизнес на традиционно государственное поле. Принципы “желтых страниц” (Yellow pages) - ключевой подход в этом процессе. Их смысл прост: государство не должно быть там, где вполне успешно справляется бизнес. Мол, предприниматель, нацеленный на получение прибыли, может более разумно и выгодно оказывать услуги, которые государство оказывает вынужденно. И от этого, по идее, должны выиграть все.
Если исключить сферы, которые государство оставляет в собственной монополии (а это функции, направленные на защиту национальной, информационной безопасности, обороны, охраны общественного порядка, конституционного строя, прав и свобод человека, правосудия и т.п.), то остальные в ближайшие годы, вполне возможно, могут оказаться в управлении частным сектором.
Однако процесс отбора компаний, которые могли бы заменить государство, будет, как обещают, долгим, тщательным и открытым для общества.
Алгоритм довольно простой, разделенный на семь этапов. На двух первых будут определять список “ненужных государству” функций. На третьем этапе начнется предварительное обсуждение: список функций разместят на сайтах Минэкономики и Национальной палаты предпринимателей. “Будем ждать откликов от участников рынка в целях определения их интересов и возможностей”, - заявил глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов. После чего госорганы проведут анализ самого рынка и регуляторного воздействия на него предложенных к передаче функций и окончательно сформируют рекомендации.
Предпоследняя стадия - изменение в законодательство.

 

 

Как сообщили в правительстве, изменение реестра государственных услуг по каждому пункту потребует отдельных корректировок в законах. Причем, что интересно, вполне возможно, что закон будет меняться и в обратную сторону. Поскольку важнейший последний этап - это мониторинг работы частного сектора: справляется или нет с бывшей государственной задачей. И если станет понятно, что частник хорош где угодно, но не в определенном выделенном ему сегменте, то госуслуга вновь может оказаться государственной.
Однако в правительстве надеются, что этого не произойдет. “Предложенный подход позволит качественно обеспечивать передачу функций в конкурентную среду”, - заявил Сулейменов.
Он также сообщил, что правительство уже предлагает передать в руки частников группы функций Министерства юстиции, регулирующих оценочную деятельность; группы функций Министерства энергетики, регулирующего экологическую деятельность; функции Министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медпомощи.
Все остальное, видимо, станут решать через несколько лет по результатам первого анализа итогов частнопредпринимательской работы на государство.

Астана

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Просмотрено: 2078 раз Просмотров: 2078 опубликовал: Ruslan 28 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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