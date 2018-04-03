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Кто на новенького? События

Приказом Министра здравоохранения РК Лаура Ахметниязова назначена директором департамента организации медицинской помощи. В 2013 году ее назначили председателем комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК, в 2014 году - заместителем директора департамента стратегического развития Министерства здравоохранения РК.
Приказом генерального прокурора Республики Казахстан юрист 1-го класса Несипбек Медет назначен временно исполняющим обязанности Семейского транспортного прокурора. В разные годы он занимал должности помощника прокурора г. Караганды, заместителя начальника управления Главной транспортной прокуратуры. С сентября 2016 года до настоящего назначения занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за законностью в социальной сфере департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 2445 раз Просмотров: 2445 опубликовал: Ruslan 29 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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