Алексей Мальченко

Общеустановленные нормы порядка призваны формировать в людях чувство сознательности. Но некоторые граждане считают иначе - что им дозволено гораздо больше, чем окружающим, за что, собственно, такие персонажи все чаще становятся “героями” новостных лент. Чем грозит и к чему может привести наплевательское отношение к нормам поведения в обществе...



Накануне Казнет подхватил и растиражировал известие о том, что в Астане призвали к административной ответственности мужчину, позволившего себе плюнуть на землю в общественном месте. На 27-летнего мужчину составили протокол по статье 434 КРКоАП “Мелкое хулиганство” за загрязнение места общественного пользования. Позже административный суд постановил назначить штраф в размере семь МРП (15 883 тенге).

Это не единственный случай, зафиксированный столичными полицейскими, по данным ДВД Астаны, за совершение подобных хулиганских действий выявлено и рассмотрено в суде 3586 материалов, по ним 384 человека подвергнуты административному аресту, еще 3202 оштрафованы. Даже если четверть из этих административных взысканий выписали за идентичные “загрязнения”, то получается, что правонарушители “наплевали” в казну более 12,7 миллиона тенге. Неплохой показатель. Пожалуй, тот, кто хочет пополнять бюджет именно таким образом, может продолжать “украшать” асфальт своего города личным ДНК-художеством. Вопрос в другом - как квалифицировать это деяние? Ведь, как говорилось выше, в Казахстане оно подпадает под статью “Мелкое хулиганство”, что по факту сводит всю процедуру к локализации проблемы и простейшему уравнению: плюнул - заплати штраф. Процедура в своем исполнении скоротечна, а потому незаметна для широкой публики.

Но если обратить внимание на международный опыт, то станет очевидным, что в некоторых странах к этому “злодеянию” относятся гораздо серьезнее и рассматривают не как загрязнение природы или какое-то аморальное действие, а как потенциальную угрозу распространения опасных болезней, например, таких как туберкулез. Для сравнения, в Сингапуре плевок на землю обходится примерно в 136 000 тенге (500 сингапурских долларов). В действительности такие суммы вызваны отнюдь не желанием правительства “срубить” как можно больше “капусты”, а целым рядом последовательных действий, которые вызывает факт фиксации нарушения порядка.

По мнению экспертов, при определенном стечении обстоятельств риск заражения туберкулезом действительно есть. Известно, что больной выделяет мокроту с бактериями, и плевки - не исключение. И если на эти выделения не воздействует солнце, лучи которого быстро убивают возбудителей, микробы поднимаются вверх с пылью и могут сохранять активность более года, заражая всех вокруг воздушно-пылевым путем. Микроорганизмов, вызывающих туберкулез, два. Первый - микобактерия туберкулеза (Mycobarterium tuberculosis), распространенная у людей, она же туберкулезная палочка, или палочка Коха. Второй - микобактерия крупного рогатого скота (Mycobacterium bovis), которой можно заразиться при употреблении молока больного животного. В случае выявления опасной инфекции, скажем, у скотины, все немного проще, поскольку любая молочная ферма - это изначально закрытое предприятие, куда допускается только узкий круг людей. В случае возникшей опасности организация сразу же подпадает под карантин, где впоследствии поэтапно проверяют как все поголовье животных, так и всех сотрудников.

Но в случае, когда носителем микобактерии туберкулеза является человек, все намного сложнее. Появление потенциальной угрозы где-нибудь в центре города чревато серьезными последствиями. Понятно, что далеко не каждый любитель поплевать является инфицированным, но оперативной бригаде специалистов в любом случае нужно реагировать на такие инциденты, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие угрозы для окружающих. Если проецировать подобную практику на такие крупные города, как Алматы или Астана, то здесь нужно будет создавать не одну, а целое подразделение лабораторий на колесах, базирующихся в разных районах, которые могли бы оперативно добираться до любой точки города. В этой системе время считается определяющим фактором, ведь в случае выявления правонарушителя счет идет даже не на часы, а на минуты, поскольку вокруг зараженного участка за пять минут могут пройти 200-300 человек. Возможно, кто-то возразит, сказав, что у него повышенное слюновыделение. Но, как заверили специалисты, этот процесс относится не к врожденным особенностям организма, а к приобретенным. Если стараться сдерживать себя и не плевать направо и налево каждые три минуты, то через определенный промежуток времени объем выделяемой слюны начнет сокращаться.

Не штрафы за деяние, а именно траты, связанные с рядом оперативных мер, должны ложиться на плечи нарушителя. В этом случае как ответственность, так и сумма возложенных взысканий может быть гораздо больше, чем 10 МРП.

Но здесь главное - грамотно расставить приоритеты таким образом, чтобы цель исполнительных органов заключалась не в сборе денежных средств, а в предупреждении правонарушения. Понятно, что плевок невозможно предугадать, но заставить людей обратить внимание на этот вопрос реально. Для этого каждый из инцидентов должен предаваться огласке во всех СМИ, чтобы готовились развернутые репортажи, разъясняющие, что само нарушение если и карается, то символическим штрафом в 50-100 тенге, но стоимость работы специалистов, которые вынуждены были выехать на сигнал и отработать на потенциально опасном объекте, исчисляется уже десятками тысяч тенге.

В этом случае будет соблюдено уважение к свободе личности, поскольку плевок уже не расценят как “хулиганство”, но одновременно каждый задумается о том, стоит ли плевать на асфальт или лучше потерпеть пару минут и дойти до ближайшей урны. Кстати, еще в 2015 году в рамках республиканского конкурса социальной рекламы MIC презентовали специальные урны для плевков. Увы, известий о том, что этот проект удалось успешно реализовать, мы не нашли. В свою очередь он мог бы стать неотъемлемой составляющей более грандиозного и масштабного мероприятия, которое способно сделать любой город чище не только в визуальном, но и в эстетическом плане.