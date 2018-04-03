Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области назначен Бекежан Мамажанов.

Родился в 1965 году, образование высшее, окончил Алматинский строительный техникум по специальности “архитектор”, Евразийский национальный университет по специальности “юрист”, Казахский национальный аграрный университет по специальности “земельный кадастр и оценка недвижимости”, Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева по специальности “строитель”. Трудовую деятельность начал в 1982 году рабочим села Пригородный Каскеленского района Алматинской области. С 2014 года до последнего назначения работал заместителем руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

Заместителем председателя правления АО “НК “КазАвтоЖол” назначен Бауржан Бишенов. Трудовую деятельность начал в 2004 году сотрудником Акмолинской транспортной прокуратуры. В 2006 году работал главным специалистом отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок департамента здравоохранения города Астаны. С 2006 по 2008 год проработал в управлении нормотворческой деятельности юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК. С декабря 2015 по сентябрь 2017 года являлся управляющим директором по правовым вопросам АО “НК “КазАвтоЖол”, членом правления.

Председателем центрального совета республиканского общественного объединения “Ветераны Вооруженных сил” назначен генерал армии Мухтар Алтынбаев.



Подготовила Мария Коленко