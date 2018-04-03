НЕВОЛЯ ПУЩЕ ОХОТЫ

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КАЗАХСТАНСКИМИ БРАКОНЬЕРАМИ
Подробнее >>>
БОКСЕРСКИЙ МАНЕВР

БОЙ ГОЛОВКИНА ПРОТИВ АЛЬВАРЕСА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? События

Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области назначен Бекежан Мамажанов.
Родился в 1965 году, образование высшее, окончил Алматинский строительный техникум по специальности “архитектор”, Евразийский национальный университет по специальности “юрист”, Казахский национальный аграрный университет по специальности “земельный кадастр и оценка недвижимости”, Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева по специальности “строитель”. Трудовую деятельность начал в 1982 году рабочим села Пригородный Каскеленского района Алматинской области. С 2014 года до последнего назначения работал заместителем руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.
Заместителем председателя правления АО “НК “КазАвтоЖол” назначен Бауржан Бишенов. Трудовую деятельность начал в 2004 году сотрудником Акмолинской транспортной прокуратуры. В 2006 году работал главным специалистом отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок департамента здравоохранения города Астаны. С 2006 по 2008 год проработал в управлении нормотворческой деятельности юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК. С декабря 2015 по сентябрь 2017 года являлся управляющим директором по правовым вопросам АО “НК “КазАвтоЖол”, членом правления.
Председателем центрального совета республиканского общественного объединения “Ветераны Вооруженных сил” назначен генерал армии Мухтар Алтынбаев.

Подготовила Мария Коленко

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1467 раз Просмотров: 1467 опубликовал: Ruslan 3 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (38)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390