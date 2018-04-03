Мадина Меирманова

На днях комитет по статистике Миннацэкономики озвучил интересные цифры - среднедушевые номинальные денежные доходы населения за прошлый год. Оказалось, что доходы почти в два раза ниже средней зарплаты по стране



Номинальный доход - это количество денег, которое гражданин получает в виде зарплаты или прибыли. Причем эта цифра не учитывает налоги. А вот реальный доход - это уже стоимость полученных денег, и определяется он количеством товаров и услуг, которые можно купить на сумму номинального дохода.

Если верить все той же статистике, то в Казахстане в прошлом году средняя заработная плата составляла 142 898 тенге против 126 021 тенге в 2015 году. Но при этом “среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 2016 году составили 76 575 тенге и увеличились по сравнению с 2015 годом на 13,7 процента”.

Даже если вычесть из зарплаты все налоги (а их в Казахстане: подоходный налог - 10 процентов плюс пенсионные отчисления - 10 процентов), то 142 тысячи все равно не уменьшатся до 76 000. А потому складывается устойчивое ощущение, что где-то статистика дала сбой. Можно, конечно, предположить, что Миннацэкономики подсчитало доходы всех работающих казахстанцев, включая самозанятых. Но вот что интересно: в статданных категория самозанятых нынче хоть и присутствует, но цифры по ней не указываются с 2015 года (согласно новым стандартам занятости). То есть в расчетах заработных плат доходы почти двух миллионов человек, считающихся самозанятыми, распределены между другими видами экономики. Но в этом случае все равно непонятно, как зарплата может настолько сильно отличаться от доходов. (К слову, в прошлом году экономически активного населения в стране насчитывалось 8,553 миллиона человек против 8,433 миллиона в 2015 году. И все эти миллионы, по данным комитета по статистике, были обеспечены работой.)

К слову, реальные доходы населения, согласно данным статистики, еще меньше. При росте цен на потребительские товары и услуги в 2015 году на 14,6 процента в реальном выражении денежные доходы населения в прошлом году снизились на 0,7 процента.

Самые высокие среднедушевые денежные доходы в прошлом году были в нефтяном регионе - Атырауской области (более 142,7 тысячи тенге), самые низкие - в ЮКО (чуть больше 43 тысяч). Причем, как сообщили в комитете по статистике, в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях величина доходов населения составляет 56-63 процента от республиканского уровня.

Астана и Алматы также в числе лидеров по уровню номинальных доходов - 130,3 и 124,2 тысячи тенге соответственно. Но в реальном выражении оба города потеряли - 15 процентов в Астане и 3,3 процента в Алматы. То есть реальная стоимость жизни в главных городах страны неуклонно растет соответственно росту доходов.

В общем, если верить статистическим данным, несмотря на традиционное повышение заработных плат и пенсий, платежеспособность населения уменьшается.



Астана