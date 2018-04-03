Айгуль Жилкишина

В выходные на сайте городского управления образования появилось сообщение “Полный переход на пятидневку в школах Алматы невозможен в целях безопасности детей и их здоровья”. Ранее мы писали о том, что в гимназиях и лицеях, по крайней мере, южной столицы более целесообразным будет оставить шестидневную учебную неделю во избежание чрезмерной нагрузки как на детей, так и на учителей



“В Алматы на пятидневное обучение перешли школы таким образом: 1-7-е классы в 115 общеобразовательных школах; 1-4-е классы в 87 гимназиях, школах-гимназиях, лицеях, школах-лицеях. 8-11-е классы общеобразовательных школ и 5-11-е школ нового типа обучаются по шестидневке.

Это связано, во-первых, с тем, что контингент учащихся увеличился. Школы города перегружены и ведут занятия в две смены. Во-вторых, учитывая уплотненное движение домой, на 1,5-2 часа позже. В связи с этим в целях безопасности жизни и здоровья детей переход полностью на пятидневное обучение невозможен”, - сообщается на сайте.

Напомним, что 22 сентября министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев дал объяснения по поводу того, что в школах при пятидневном учебном плане у детей по восемь уроков в день: “Гимназии и лицеи не могут уложиться в пять дней, поэтому на факультативы в субботу согласились родители учеников”. Позднее в управлении образования Астаны сообщали, что из 84 столичных школ на пятидневную учебную неделю перешла 71.

По мнению экспертов, пятидневная учебная неделя удобна для НИШевских школ (Назарбаев Интеллектуальные школы) или для школ, работающих в одну смену. Как известно, большинство учебных заведений для детей в нашем городе работают в две смены. Напомним, что первоначально идея была сделать учебу для детей легче. Однако даже при идеальной перепланировке уроков практически при пятидневке нагрузка на детей не уменьшилась - она осталась такой же. От перестановки слагаемых сумма не уменьшилась. Тем более что уместить нагрузку шести дней в пять достаточно сложно. Опытные руководители утверждают: “Сложно, но при желании можно. Однако от этого дети могут пострадать - они устают от такой большой учебной нагрузки. С годами это скажется на их состоянии здоровья”.