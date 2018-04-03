Ольга Шишанова

Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК озабочен участившимися случаями не только незаконного изъятия животного и растительного мира в республике, но и количеством его вывоза за пределы страны. То есть браконьерство прогрессирует, природа уничтожается, а законодательство продолжает идти по пути гуманизации



Для того, чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, и была недавно создана оперативная группа “Сапсан” для осуществления контроля над деятельностью территориальных подразделений и подведомственных организаций комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

Ее основные функции - организация и осуществление в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, а также, в случае необходимости, выявление или пресечение правонарушений в этих сферах со стороны должностных лиц. Состоит она из 12 человек, оснащена четырьмя автомобилями повышенной проходимости, современными средствами связи, включая спутниковую, форменным обмундированием и табельным оружием. Всю информацию о выявленных правонарушениях должны будут предоставлять непосредственно министру сельского хозяйства с приложением подтверждающих материалов.

Однако для того, чтобы борьба с нарушением природоохранного законодательства на самом деле была действенной, необходимо сделать так, чтобы те же егеря как можно меньше оказывались связанными с местным населением. Потому что понятно, если кто-то из сельчан нарушит закон, занимаясь незаконным отстрелом или рыбалкой, то у егеря не будет морального права (как кажется окружающим) наказать его, и тогда закон отступает на задний план. Существует и второй вид браконьерства, который недалеко ушел от первого и сходен с ним в проявлениях. Это когда высокопоставленные чиновники приезжают, чтобы “отвести душу”, в те места, где у них также налажены “связи”, в том числе с местным населением, которое вынуждено закрывать глаза на творимый произвол.

Так вот, чтобы избежать подобных эксцессов, есть, думается, только один способ пресечь эту “кухню” - разорвать связи между теми, кто обязан по долгу службы охранять природу, и многочисленной “родней”. В идеале - свести к минимуму нахождение сегодняшних полузаброшенных аулов и сел на территориях ООПТ (особо охраняемые природные территории), заповедников, заказников, природных резерватов и т.п., переселив оттуда население в более подходящие места. Главное, что это окажется экономически оправданным - ведь существуют сегодня разнообразные программы переселения с южных областей в северные или восточные, где как раз и требуются те самые рабочие руки, которые у себя на родине, скажем так, приложены не к месту и потому занимаются браконьерством. Либо егерь, который нес службу на густонаселенном юге, должен по образу и подобию высокопоставленных чиновников периодически переводиться на новое место работы, где не будет “близко знаком” с местными авторитетами, а значит, и надавить на него, как и на закон, будет сложнее. Так что тут нужен выбор, который, по большому счету, нужно было сделать давно. Или мы сохраняем природу, или ставим на ней крест, потому что, если не примут подобные конкретные меры, все биоразнообразие страны будет уничтожено. Без вариантов.

На практике эта охрана должна проявляться в действительном выявлении и пресечении незаконной охоты и возможного последующего вывоза добытых незаконным путем трофеев. Хотя сегодня, как оказалось, вывозят не только животных или растения, находящиеся в первом приложении Конвенции СИТЕС - в Казахстане из 2,5 тысячи видов того же животного мира в этот список входят 120 представителей, в отношении которых запрещена вообще какая-либо коммерческая деятельность, кроме личного пользования или научной деятельности. Это архары, тугайные олени, тянь-шаньский медведь, снежный барс и другие краснокнижные животные. Но вывозят тоннами рога копытных - маралов, оленей, сайги, и, кстати, не так давно пограничники задержали большую их партию в Костанайской области. В прошлом году такую же партию - почти полторы тонны на сумму более 47 миллионов долларов - задержали китайские компетентные органы, тогда как с казахстанской стороны фактов провоза рогов даже не зафиксировали. Вывозят сотнями степных черепах, которые входят в список СИТЕС на территории РК, без декларации везут за границу даже волнистых попугаев.

Например, только с июня текущего года по сегодняшний день выявлено 18 фактов нарушения природоохранного законодательства, по которым возбудили три уголовных дела и 15 дел об административном правонарушении. Комитету удалось добиться, чтобы за нарушения увеличили штрафы, а некоторые административные статьи заменили на уголовные. Если, конечно, правоохранительные органы докажут, что их совершили. В любом случае, убийство той же косули ранее наказывалось 100 МРП (1 МРП=2121 тенге) и административной статьей, сегодня за незаконный отстрел этого животного предусмотрен штраф 250 МРП и заводится уголовное дело. Увеличился штраф и за незаконное изъятие из природы сайги - от 150 до 500 МРП, но уголовное наказание - до трех лет лишения свободы - пока, к сожалению, зачастую так и остается на бумаге.

Поэтому казахстанцам не помешало бы напоминать постоянно о том, что за нарушение природоохранного законодательства необходимо и адекватное наказание, а не просто какое-то предупреждение, поскольку уничтожаемое браконьерами невосполнимо. Предупреждение возможно, если природе не нанесен ущерб или он минимален. Но практика, как правило, всегда показывает обратное. И потому здесь необходим четкий дифференцированный подход, так как “есть правонарушения, которые имеют статус не особо значимых социально, но когда дело касается нарушения природоохранного законодательства, за это наказание должно быть на порядок выше”, убежден руководитель управления животного мира КЛХЖМ МСХ РК Бакытбек Дуйсекеев. Тем более что до сих пор в республике, несмотря ни на какие запреты и наказания, штрафы и принятый до 2020 года запрет на изъятие сайгака из природы, идет бойкая торговля рогами сайги, и не проходит месяца, чтобы в сводках не появились новые факты ее незаконного отстрела. Только в сентябре, а значит, едва ли не вчера, снова официально озвучили пять случаев незаконной охоты на сайгу, последний из них - в Кургальджинском районе, то есть на природоохранной территории.



Астана