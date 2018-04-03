Нурлан Карбенов занял пост главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Ранее этот пост занимал Нурлан Орманбетов.

Господин Карбенов родился 24 мая 1972 года в городе Рудный Костанайской области. В открытых источниках сообщается, что в 1989 году он окончил Суворовское военное училище города Екатеринбурга. В 1994 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2001-м - Военно-воздушную академию МО РФ имени Ю.А. Гагарина. В 2011 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С декабря 2016 года проходил службу на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

Нурлыбека Женисбека назначили руководителем пресс-службы, пресс-секретарем министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Известно, что он с 2013 по 2017 год работал руководителем пресс-службы, а также советником акима города Шымкента и акима Южно-Казахстанской области. В 2017 году его назначили заместителем директора информационно-аналитического центра Южно-Казахстанской области.

Аскара Габидуллина назначили руководителем астанинского филиала АО “КазНИИСА”. Известно, что господин Габидуллин с 2017 года руководил департаментом по привлечению инвестиций АО “Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ”.



Подготовил Алан Байтенов