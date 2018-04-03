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Кто на новенького? События

Нурлан Карбенов занял пост главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Ранее этот пост занимал Нурлан Орманбетов.
Господин Карбенов родился 24 мая 1972 года в городе Рудный Костанайской области. В открытых источниках сообщается, что в 1989 году он окончил Суворовское военное училище города Екатеринбурга. В 1994 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2001-м - Военно-воздушную академию МО РФ имени Ю.А. Гагарина. В 2011 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С декабря 2016 года проходил службу на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.
Нурлыбека Женисбека назначили руководителем пресс-службы, пресс-секретарем министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Известно, что он с 2013 по 2017 год работал руководителем пресс-службы, а также советником акима города Шымкента и акима Южно-Казахстанской области. В 2017 году его назначили заместителем директора информационно-аналитического центра Южно-Казахстанской области.
Аскара Габидуллина назначили руководителем астанинского филиала АО “КазНИИСА”. Известно, что господин Габидуллин с 2017 года руководил департаментом по привлечению инвестиций АО “Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ”.

Подготовил Алан Байтенов

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Просмотрено: 2371 раз Просмотров: 2371 опубликовал: Ruslan 5 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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