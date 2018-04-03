Мадина Меирманова

Как известно, Казахстан поставил цель довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до уровня 50 процентов против сегодняшних 25-26 процентов. Чтобы этого достичь, необходимо создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса в стране. Процесс реформирования этой сферы длится не один год. На сей раз правительство решило объединить усилия с самими предпринимателями и создать Единую цифровую платформу, которая единым окном объединит все госуслуги для бизнеса



Не секрет, что одной из ключевых проблем для развития бизнеса является коррупция. И чем “плотнее” общение предпринимателя с представителями власти всех уровней, тем выше коррупционные риски.

Именно поэтому во всем мире принимают максимум возможных мер, чтобы минимизировать процессы непосредственных контактов бизнесменов с чиновниками. И переводят все процессы в электронный формат.

В прошлом году по аналогии с “Е-правительством для граждан” запустили портал “Правительство для бизнеса”. Реализует проект НПП “Атамекен”. За год автоматизировали 8 категорий услуг нефинансовой поддержки для предпринимателей, по 9 услуг в каждой категории. С начала работы сервиса предпринимателями подано более 15 000 заявок, 13 000 из которых уже исполнены. Наиболее востребованными нефинансовыми мерами поддержки являются: ведение бухгалтерского и налогового учета, юридические услуги.

На сей раз Миннацэкономики, НПП “Атамекен” и НУХ “Байтерек” договорились совместно разработать Единую цифровую платформу, которая объединит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства по принципу “одного окна” в рамках программы “Цифровой Казахстан”.

Эта платформа должна интегрировать существующие сегодня электронные системы и попутно популяризировать господдержку среди бизнесменов.

Как говорят в Министерстве национальной экономики, сегодня лишь около 15 процентов предпринимателей знают о существующих мерах господдержки в стране (а они оказываются через 20 различных институтов).

Выведение всех услуг через “единое окно” обеспечит равный доступ предпринимателей ко всем мерам поддержки и услугам по развитию бизнеса и единые стандарты качества оказания услуг по всей стране. Например, предприниматель может осуществлять электронную подачу заявки на услуги из любой точки Казахстана и отслеживать ход ее исполнения.

“Мы продолжаем вести работу в направлении цифровизации сервисов для бизнеса, в частности, наращиваем ассортимент витрины услуг “Атамекена” и повышаем их доступность для развития предпринимательства в стране”, - заявил председатель правления НПП РК “Атамекен” Аблай Мырзахметов. Пока одно оцифровывается, правительство продолжает совершенствовать законодательство в части регулирования предпринимательской деятельности.

Например, поправки предполагают введение профилактического контроля. “Реформа должна кардинально изменить ментальность и поведение проверяющих на политику “профилактики и предупреждения” правонарушения вместо действующей политики “выявления и наказания”, - сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. И пообещал, что такая схема существенно снизит количество проверок бизнеса и контрольно-надзорные функции госорганов в принципе. Как сообщил министр, предлагается исключить 27 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности, а также исключить дублирующие и не связанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 137 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Предложено оптимизировать 1137 единиц проверяющих - государственных служащих.

“Сократить 17 654 требования по проверке субъектов предпринимательства из 30 497, или около 50 процентов всех требований по проверкам. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращено около 85 процентов требований, в сфере пожарной безопасности - 72 процента”, - сообщил Сулейменов.

Итогом должно стать сокращение всех проверок на треть уже к концу нынешнего года и еще на 10 процентов - к 2020 году.



Астана