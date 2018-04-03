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Кто на новенького? События

Заместитель премьер-министра Ерболат Досаев вошел в правление Нацбанка. Он сменил на этом посту министра национальной экономики Тимура Сулейменова.
Аким Астаны Асет Исекешев представил своего нового заместителя Аскара Амрина. Ранее он занимал должность советника акима Астаны.
Аскар Амрин родился в 1975 году в Северо-Казахстанской области. Выпускник Карагандинского госуниверситета имени Е.А. Букетова, специальность “юрист-международник”. Позже получил степень магистра, окончив Корнельскую школу права (США).
С 2003 по 2006 год - вице-министр финансов. С 2007 по 2012 год - вице-президент “Ланкастер Инвест”. Также в 2012 году Аскар Амрин был ответственным секретарем Мининдустрии и новых технологий. С 2012 по 2016 год руководил аппаратом генпрокурора Республики Казахстан.
Муслим Алтынбаев перешел из Совбеза в Министерство обороны, назначен заместителем главы ведомства.
Муслим Алтынбаев - сын бывшего министра обороны и сенатора Мухтара Капашевича Алтынбаева. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов по специальности “штурман боевого управления”, в 1995 году - курсы Института КНБ, в 1998 году - военно-дипломатическую академию Министерства обороны Российской Федерации, в 2004 году - Национальный университет обороны Вооруженных сил США.
В 2010-2013 годы - командующий войсками регионального командования “Астана”. С 2013 по 2016 год - замначальника Генштаба Вооруженных сил.

Подготовил Константин Маскаев

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Просмотрено: 2309 раз Просмотров: 2309 опубликовал: Ruslan 10 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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