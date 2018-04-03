Айгуль Жилкишина

Недавно в ходе пленарного заседания палаты мажилисмен Мегеррам Магеррамов озвучил депутатский запрос на имя главы Минздрава Елжана Биртанова, в котором указал на ряд проблем, с которыми сталкиваются дети-инвалиды при получении медуслуг: “Проблема из-за тяжелых, громоздких инвалидных колясок образцов прошлого века, которые выдают детям-инвалидам подразделения вашего ведомства”. Однако ответственен не только Минздрав



Депутат отметил: “Серьезной проблемой остается вопрос инвалидных колясок. Господин министр, вы бы больше прониклись существующей проблемой, если бы на один день пересели с автомобиля в инвалидную коляску и проехали бы на ней по городу в общественном транспорте. Попытались бы забраться на пандусы жилых комплексов и госучреждений”. Мажилисмен Магеррамов указал, что озвученное предложение - не “желание пошутить”, а реальная проблема, которая есть у детей-инвалидов.

Отметим, что мажилисмен должен был предложить такую поездку главе не только Минздрава, но и другого ведомства. Дело в том, что выдавать инвалидные коляски - это прерогатива Министерства труда и социальной защиты. На сайте этого ведомства мы нашли информацию, как получить прогулочную инвалидную коляску: “Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов креслами-колясками за счет средств государственного заказа осуществляется местными исполнительными органами на основании заявления инвалида, детей-инвалидов и индивидуальной программы реабилитации. Основание: Постановление правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 754 “О некоторых вопросах реабилитации инвалидов”. Согласно информации ведомства, инвалиды, нуждающиеся в креслах-колясках, подают заявление в городские, районные отделы занятости и социальных программ по месту жительства. Например, комнатные кресла-коляски выдаются инвалидам на срок эксплуатации семь лет, прогулочные - четыре года.

Направление и прием лиц на надомное обслуживание, а также оформление и выдача кресел-колясок для инвалидов и детей-инвалидов производятся районными (городскими) отделами занятости и социальных программ. И для решения вопроса обеспечения креслом-коляской казахстанцы обращаются в управление координации занятости и социальных программ по месту жительства, которые подчиняются Министерству труда и социальной защиты РК.

Отметим также, присоединившись к Конвенции о правах инвалидов, Казахстан признал, что для инвалидов важны их личная самостоятельность и независимость, включая свободу делать собственный выбор, в том числе и при приобретении технических средств реабилитации.

Как показывает жизненная практика, в ходе госзакупок технических вспомогательных средств для инвалидов в условиях тендера решающую роль играет цена, которая заранее исключает участие добросовестных поставщиков с качественной продукцией. Как следствие - инвалиды получают средства реабилитации низкого качества и без индивидуального подхода. При этом нарушается их право на выбор.

Что касается размера и веса инвалидных колясок для детей, которые зачастую оказываются тяжелыми и громоздкими, то по закону должны учитываться антропометрические данные инвалида при обеспечении креслом-коляской. Так, правилами проведения медико-социальной экспертизы (правила МСЭ) (приказ МЗСР от 30.01.2015 г. № 44) утверждена форма социальной и профессиональной части индивидуальной программы реабилитации инвалидов (ИПР), в которой указываются рекомендованные реабилитационные мероприятия, в том числе обеспечение специальными средствами передвижения - креслами-колясками прогулочными и комнатными. При этом предусмотрено введение антропометрических данных инвалида при разработке ИПР на кресла-коляски (указываются вес, рост, объем бедер инвалида). Кроме того, рекомендация об обеспечении инвалидов комнатной и прогулочной креслами-колясками оформляется с учетом медицинских показаний согласно Правилам МСЭ.

В управлении здравоохранения южной столицы нам рассказали, в чем состоит роль медико-социальной экспертизы (МСЭ). Это бывшая ВТЭК - врачебно-трудовая экспертная комиссия. В состав МСЭ при управлении здравоохранения входят врачи различных специальностей. Члены этой специальной комиссии проводят экспертизу нетрудоспособности (длительной или постоянной) и устанавливают группу и срок инвалидности.

Для этого пациент полностью проходит комиссию, и каждый специалист пишет свое резюме. На основании заключения всех членов гремиума инвалиду коллективно выдают группу - вторую или первую. Ему рекомендуют приобрести инвалидную коляску - за свой счет либо за счет государства. От МСЭ пациент получает выписку, с которой обращается в акимат по месту жительства. В отделе по работе с инвалидами и ветеранами управления координации занятости и социальных программ (которое является подразделением Министерства труда и соцзащиты) он пишет заявление, чтобы его включили в список на бесплатное - за счет государства - приобретение инвалидной коляски. Согласно спискам выделенных средств, в порядке очереди инвалиды приобретают коляски.

Кроме того, по группе инвалидности пациенту определяют доплату. Собственно основная цель работы МСЭ - определение величины выплат. Допустим, пациент может получить определенную сумму выплаты как инвалид первой группы. Далее каждые 3-5 лет ему надлежит заново проходить экспертизу. Члены МСЭ сохраняют группу инвалидности либо снимают эту группу и переводят на лучшую - третью группу или худшую - первую группу.

Мы хотели бы узнать у ответственных лиц, почему детям выдают тяжелые и устаревшие коляски, если все параметры столь тщательно проверяются таким количеством специалистов? Пока на практике получается, что определяется все по правилам и нормам, а выдается то, что имеется в наличии.