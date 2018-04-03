Алла Иванилова

Вчера в парламенте министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова озвучила шокирующие цифры. Чтобы оценить реальную картину трудового рынка, ведомство провело оценку неформальной занятости путем подворового обхода, которым охватили 5,6 миллиона человек. В результате выявлено около миллиона занятых человек, но не отчисляющих пенсионные взносы, а также 320 тысяч незарегистрированных безработных и 1,4 миллиона непродуктивно самозанятых. Таким образом, почти три миллиона казахстанцев (из 8,9 миллиона экономически активного населения, то есть треть!) так или иначе не имеют постоянного дохода, а их старость будет им не в радость, поскольку они могут рассчитывать только на государственный минимум Сегодня в соответствии с Трудовым кодексом работникам, занятым во вредных условиях труда, предусмотрено предоставление дополнительных отпусков продолжительностью не менее шести дней. По итогам аттестации производственных объектов по решению работодателей может быть установлена и большая продолжительность. Однако на практике отпуска предоставляются по списку профессий и производств, утвержденному уполномоченным органом, что приводит к нарушению трудовых прав. Работники, чьи профессии не включены в этот список, могут остаться без дополнительных отпусков и соответствующих льгот и компенсаций, несмотря на занятость в особых условиях производства. В свою очередь, работодатели, улучшившие условия производства и устранившие вредные производственные факторы, вынуждены предоставлять по списку дополнительные отпуска и нести неоправданные издержки. Чтобы устранить эту проблему, предлагается перейти к предоставлению дополнительных отпусков не по списку, а при наличии вредных производственных факторов, установленных в ходе аттестации и оценки профессиональных рисков. В этом случае льготами и компенсациями будут охвачены все работники, занятые во вредном производстве, независимо от их профессий. А у работодателей появится стимул к улучшению условий труда. Эти предложения после согласования с социальными партнерами планируется внести в Трудовой кодекс.

Кроме того, в этом году на заседаниях трехсторонних комиссий рассмотрены 294 предприятия, имеющие текущие долги по заработной плате. За 8 месяцев текущего года погашено 2,2 миллиарда тенге задолженностей по зарплате перед 17 тысячами работников. На сегодняшний день просроченная задолженность по заработной плате в стране составляет 1,2 миллиарда тенге, из которых 75 процентов приходится на предприятия-банкроты и организации, находящиеся в процедуре реабилитации. Такая ситуация, как объяснила министр, связана с длительностью и сложностью взыскания долгов с бездействующих предприятий, отсутствием у большинства из них имущества для реализации и аренды.

Министерством труда и социальной защиты населения разработана информационная система, которая показывает не только численность работников по предприятиям, за которых не поступают взносы, но и возможную задолженность по заработной плате. Однако трудовые инспектора на местах не в полной мере используют эту систему. Кроме того, они не могут проверить все объекты, имеющие задолженность, так как Трудовым кодексом предусмотрено посещение только предприятий семи травмоопасных отраслей. В этой связи предлагается внести изменения и при определении долгов по заработной плате исходить из суммы задолженности по социальным отчислениям, требуя от трудовой инспекции обязательного выяснения этого вопроса и вынесения на региональную трехстороннюю комиссию по социальному партнерству. Также планируется предоставить трудовым инспекторам больше возможностей посещать те предприятия, у которых, по данным мониторинга, выявлена задолженность по пенсионным и социальным отчислениям.

Новый Трудовой кодекс, по которому страна “работает” уже почти два года, как констатируют чиновники, оправдал себя. В ходе его разработки и обсуждения высказывались опасения по размерам минимальных стандартов оплаты труда, за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни. Мониторинг коллективных договоров и системы оплаты труда предприятий базовых отраслей экономики показал состоятельность социального диалога. Сегодня эти доплаты установлены даже в двойном размере, а не в полуторном, как прописано в Трудовом кодексе. С 1 января 2016 года внедрена новая модель оплаты труда гражданских служащих, в результате их зарплата повысилась в среднем на 30 процентов. А в целом за последние пять лет, как следует из результатов мониторинга, количество лиц, получающих минимальный размер заработной платы, уменьшилось на 30 процентов.



Астана