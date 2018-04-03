Ольга Шишанова

В правительстве и парламенте полным ходом идет обсуждение бюджета. Одним из самых серьезных пунктов стали водные ресурсы страны и затраты, которые должны быть выделены на этот сектор, учитывая, что водопотребление в республике растет с каждым годом



По словам председателя комитета по водным ресурсам Ислама Абишева, в республике ежегодно растет водопотребление. Особенно это касается сельскохозяйственного сектора, промышленности, и только потом, на третьем месте, стоит сектор ЖКХ. Для того, чтобы как-то сбалансировать этот процесс, одна из зарубежных компаний предложила Казахстану решить проблему за 1,535 триллиона тенге.

Однако комитет, пересчитав, предложил обойтись суммой практически в два раза меньшей - 654,9 миллиарда тенге. Из которых 57,2 миллиарда планируется выделить на строительство 22 новых водохранилищ с общей дополнительной аккумуляцией воды в объеме 1,9 миллиарда кубометров.

Построят эти водные объекты в семи регионах, тогда как 41 водохранилище в стране уже давно находится в аварийном состоянии и нуждается в серьезном ремонте и реконструкции. На них деньги выделят в рамках программы развития АПК на 2017-2020 годы. И, кстати, все-таки не мешало бы водные объекты, и об этом разговор идет не первый год, объединить и передать одному хозяйствующему субъекту, как это было, например, ранее - в бытность существования Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов.

А пока комитет по водным ресурсам хоть и входит в МСХ, но, оказывается, практически бессилен что-либо предпринять, когда разговор заходит, например, о трансграничных реках - там полномочия, по большей части, у МИД РК или когда дело касается растениеводства, которое, как известно, требует максимальных водных затрат.

Например, сейчас планируется восстановить ирригационные системы для регулярного орошения, а это 610 тысяч гектаров и почти 370 тысяч гектаров лиманного орошения, то есть расширение произойдет до 40 процентов от площади уже орошаемых земель. А ведь орошаемые земли по продуктивности, согласно статданным, превышают неполивные в 8-10 раз. Кроме того, по экспертным оценкам, каждая тысяча гектаров орошаемых земель обеспечивают занятостью от 60 до 200 человек в зависимости от вида растительной культуры, а значит, оказывает благоприятное развитие на социальный сектор.



Астана