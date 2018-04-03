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Кто на новенького? События

Дархан Амрин назначен заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области по вопросам контроля и исполнения поручений.
Родился в городе Сергеевка Северо-Казахстанской области. В разные годы работал в Министерстве транспорта и коммуникации РК, в АО “НК “КазАвтоЖол”. С 2014 года до настоящего назначения работал в структуре аппарата акима Северо-Казахстанской области.
Назначен первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области. Им стал Ержан Бердибеков. Родился 16 октября 1975 года в селе Комсомольск Шардаринского района Южно-Казахстанской области. В 1996 году окончил юридический факультет Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби. В сентябре 1996 года начал карьеру стажера, затем - помощника прокурора города Актау Мангистауской области. С февраля 2010 по июль 2011 года работал старшим помощником генерального прокурора Республики Казахстан. В июле 2011 года назначен прокурором района Сарыарка города Астаны. Последняя занимаемая должность - заместитель прокурора Мангистауской области.

Подготовила Мария Коленко

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Просмотрено: 2292 раз Просмотров: 2292 опубликовал: Ruslan 12 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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