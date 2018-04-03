ГОРОДСКОЙ КОД 7-20-25

РЕЦЕПТ ДОСТУПНОЙ ИПОТЕКИ
Подробнее >>>
IX ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО В АЛМАТЫ

 
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Четвертого не дано События

Мадина Меирманова
Депутаты защищают казахстанцев от высоких цен и разводов. А заодно говорят об огрехах в системе управления исполнительных органов

После того, как казахстанцы устали обсуждать дефицит бензина и переключились на саркастическое высмеивание ситуации, депутаты решили спросить с правительства: кто виноват и что будем делать, товарищи?
С таким вопросом к премьеру обратился мажилисмен от фракции “Народные коммунисты” Айкын Конуров. Он напомнил, что три года назад Нурсултан Назарбаев заявил о строительстве нового НПЗ, но правительство решило не строить, а модернизировать уже имеющиеся мощности. И решение это, по словам Конурова, “неправильное”.
“У граждан возникает резонный вопрос: если правительство допускает такую ситуацию, то зачем нам такое правительство?” - сообщил депутат. И попросил премьер-министра озвучить: кто же инициатор решения отказаться от строительства четвертого НПЗ, о котором говорилось в Послании президента народу Казахстана от 2014 года, и сообщить, какие долгосрочные решения приняло правительство по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и по их стоимости. (По стоимости особо актуально, поскольку сегодня только ленивый не обсуждает перспективу роста цен на ГСМ.)

 

 

“Проблемы неэффективного управления нефтеперерабатывающей отраслью и огрехи в системе управления центральных и местных исполнительных органов власти, приводящие к дефициту и росту цен в Казахстане, недопустимо перекладывать на граждан. Считаем необходимым разработать и внедрить системную политику развития производства с целью обеспечить выпуск доступного и качественного отечественного топлива, навести жесткий порядок в сфере поставок угля и газа, а не прятаться за отменой регулирования и увольнением нескольких функционеров профильных министерств, власти и квазигоссектора”, - жестко заявил депутат.
На пленарке мажилисмены также рассмотрели и одобрили в первом чтении поправки по вопросам жилищных отношений, предусматривающие жилищные выплаты военнослужащим. Теперь на личные счета военнослужащих в банках второго уровня ежемесячно будут перечисляться жилищные выплаты, размеры которых будут складывать “из стоимости одного квадратного метра жилья в соответствующем регионе, умноженного на нормы положенности по составу семьи”. Норма “положенности” - 18 квадратных метров на одного человека.
При этом деньги будут исключительно целевые - на приобретение жилища с использованием ипотечного кредита; оплату аренды жилища, в том числе с последующим выкупом; уплату взносов в долевом строительстве жилья, в жилищном и жилищно-строительном кооперативе; накопление жилищно-строительных сбережений и улучшение жилищных условий.
Депутаты, многие из которых еще помнят свое военное прошлое, поинтересовались: кому достанутся деньги в случае развода.
Заместитель министра обороны Талгат Мухтаров сообщил, что в случае развода супруге военнослужащего “перестанут выплачиваться жилищные выплаты, поскольку она выбывает из состава членов семьи. А все те выплаты, которые произведены до расторжения брака, являются имуществом, нажитым совместным путем, и будут делиться на общих основаниях, поэтому сейчас военнослужащим будет невыгодно разводиться, поскольку значительно уменьшится сумма выплат”.
“Это сейчас Талгат Сабитович месседж отпустил в общество - выходите замуж за военных, они приказом все будут делать”, - пошутил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
Сам же законопроект призван решить и жилищные проблемы военных пенсионеров. Документом предусмотрено, что пенсионеры, уволенные без предоставления какого-либо жилья, получат единовременную компенсацию уже в 2018 году. Да и военным пенсионерам, продолжающим проживать в закрытых и обособленных городках, также выплатят единовременную компенсацию. К слову, проживающим в служебных, не подлежащих приватизации квартирах военнослужащим (тем, что находятся в закрытых военных городках и на заставах) будут перечислять 50 процентов от жилищных выплат в соответствующем регионе.
Для членов семей военнослужащих, погибших или умерших при прохождении воинской службы, предусмотрена единовременная денежная компенсация в размере рыночной стоимости нового жилья в регионе, в котором погибший, умерший военнослужащий проходил службу. Также единовременная компенсация будет выплачиваться военнослужащим, получившим увечья или заболевания, вследствие чего они сняты с воинского учета.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 2621 раз Просмотров: 2621 опубликовал: Ruslan 12 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (77)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390