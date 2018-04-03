Мадина Меирманова

Депутаты защищают казахстанцев от высоких цен и разводов. А заодно говорят об огрехах в системе управления исполнительных органов



После того, как казахстанцы устали обсуждать дефицит бензина и переключились на саркастическое высмеивание ситуации, депутаты решили спросить с правительства: кто виноват и что будем делать, товарищи?

С таким вопросом к премьеру обратился мажилисмен от фракции “Народные коммунисты” Айкын Конуров. Он напомнил, что три года назад Нурсултан Назарбаев заявил о строительстве нового НПЗ, но правительство решило не строить, а модернизировать уже имеющиеся мощности. И решение это, по словам Конурова, “неправильное”.

“У граждан возникает резонный вопрос: если правительство допускает такую ситуацию, то зачем нам такое правительство?” - сообщил депутат. И попросил премьер-министра озвучить: кто же инициатор решения отказаться от строительства четвертого НПЗ, о котором говорилось в Послании президента народу Казахстана от 2014 года, и сообщить, какие долгосрочные решения приняло правительство по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и по их стоимости. (По стоимости особо актуально, поскольку сегодня только ленивый не обсуждает перспективу роста цен на ГСМ.) “Проблемы неэффективного управления нефтеперерабатывающей отраслью и огрехи в системе управления центральных и местных исполнительных органов власти, приводящие к дефициту и росту цен в Казахстане, недопустимо перекладывать на граждан. Считаем необходимым разработать и внедрить системную политику развития производства с целью обеспечить выпуск доступного и качественного отечественного топлива, навести жесткий порядок в сфере поставок угля и газа, а не прятаться за отменой регулирования и увольнением нескольких функционеров профильных министерств, власти и квазигоссектора”, - жестко заявил депутат.

На пленарке мажилисмены также рассмотрели и одобрили в первом чтении поправки по вопросам жилищных отношений, предусматривающие жилищные выплаты военнослужащим. Теперь на личные счета военнослужащих в банках второго уровня ежемесячно будут перечисляться жилищные выплаты, размеры которых будут складывать “из стоимости одного квадратного метра жилья в соответствующем регионе, умноженного на нормы положенности по составу семьи”. Норма “положенности” - 18 квадратных метров на одного человека.

При этом деньги будут исключительно целевые - на приобретение жилища с использованием ипотечного кредита; оплату аренды жилища, в том числе с последующим выкупом; уплату взносов в долевом строительстве жилья, в жилищном и жилищно-строительном кооперативе; накопление жилищно-строительных сбережений и улучшение жилищных условий.

Депутаты, многие из которых еще помнят свое военное прошлое, поинтересовались: кому достанутся деньги в случае развода.

Заместитель министра обороны Талгат Мухтаров сообщил, что в случае развода супруге военнослужащего “перестанут выплачиваться жилищные выплаты, поскольку она выбывает из состава членов семьи. А все те выплаты, которые произведены до расторжения брака, являются имуществом, нажитым совместным путем, и будут делиться на общих основаниях, поэтому сейчас военнослужащим будет невыгодно разводиться, поскольку значительно уменьшится сумма выплат”.

“Это сейчас Талгат Сабитович месседж отпустил в общество - выходите замуж за военных, они приказом все будут делать”, - пошутил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Сам же законопроект призван решить и жилищные проблемы военных пенсионеров. Документом предусмотрено, что пенсионеры, уволенные без предоставления какого-либо жилья, получат единовременную компенсацию уже в 2018 году. Да и военным пенсионерам, продолжающим проживать в закрытых и обособленных городках, также выплатят единовременную компенсацию. К слову, проживающим в служебных, не подлежащих приватизации квартирах военнослужащим (тем, что находятся в закрытых военных городках и на заставах) будут перечислять 50 процентов от жилищных выплат в соответствующем регионе.

Для членов семей военнослужащих, погибших или умерших при прохождении воинской службы, предусмотрена единовременная денежная компенсация в размере рыночной стоимости нового жилья в регионе, в котором погибший, умерший военнослужащий проходил службу. Также единовременная компенсация будет выплачиваться военнослужащим, получившим увечья или заболевания, вследствие чего они сняты с воинского учета.



Астана