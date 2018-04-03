

Кто на новенького? События Гульмиру Жусупбекову и Аскаржана Кенжегарина избрали на должности судей Верховного суда РК. Госпожа Жусупбекова работает в суде города Астаны и имеет стаж более 19 лет. А господин Кенжегарин является председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны. Представил кандидатуры на пленарном заседании сената парламента РК Анатолий Смолин, председатель Высшего судебного совета РК.

Адамаса Илькявичуса избрали членом совета директоров НК “КазМунайГаз”. Прекращены полномочия Берика Бейсенгалиева. В совете директоров компании господин Бейсенгалиев находился с февраля 2016 года. Известно, что сейчас он занимает пост управляющего директора по оптимизации активов АО “Самрук-Казына”.



Подготовил Алан Байтенов Поделиться: 0

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Просмотрено: 2276 раз Просмотров: 2276 опубликовал: Ruslan 13 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)