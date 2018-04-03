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Умение понимать друг друга События

Ольга Шишанова
В Астане проходит конкурс на знание государственного языка “Тіл - достықтың көпірі” среди представителей молодежных крыльев этнокультурных объединений

По мнению как организаторов, так и участников, такие конкурсы не только позволяют расширить влияние государственного языка на все сферы жизни в республике, но и способствуют укреплению дружбы и культурному взаимообмену.
Это воспитание казахстанского патриотизма и толерантности в обществе, привитие интереса к изучению государственного языка, особенно среди молодого поколения. Вот и прошедшее мероприятие продемонстрировало огромное желание представителей некоренной национальности участвовать в подобных конкурсах, среди них были члены этнокультурных объединений и студенты, работники сферы образования и сотрудники предприятий.
Кроме того, такие конкурсы являются поддержкой для Ассамблеи народа Казахстана в продвижении идей мира и добрососедства, взаимодействия культур народов Казахстана и различных этносов в стране. Ведь культура, тем более культура языка, - это “главный духовный инструмент, который противостоит хаосу, безобразию, разрушительным моментам”. Она имеет свои этнические, национальные корни, а эти корни уже состоят из трех составляющих, трех субстанций - язык, национальные традиции и историческая память, без чего не может существовать любой этнос, народ.
Между тем сегодня в обществе до сих пор существует неравномерный уровень владения государственным языком. Специалисты говорят, что этот аспект напрямую связан, во-первых, с отсутствием единой методологии и даже стандартов обучения ему, во-вторых - со слабым стимулированием, но особенно низок уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка.
Вторым моментом недостаточного внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны можно назвать его неактивное применение в области международных коммуникаций. Отсюда вопрос престижа его употребления, особенно на фоне стереотипов негативного характера в языковой сфере вообще. К слову, немаловажную роль в этом играет и алфавит, как правило, претерпевающий множество различных изменений на протяжении всего времени своего существования.
Плюс дальнейшее развитие лингвистического пространства существенно затрудняется проблемами в сфере терминологии, антропонимики и ономастики, необходимостью постоянно совершенствовать культуру речи и письменности, а также созданием толерантной языковой среды. Пока эти аспекты не устранят, языковая культура казахстанского общества будет иметь тенденцию к неуклонному снижению.
При этом, говорят эксперты-лингвисты, не стоит забывать также и о том, что необходимо сохранять и укреплять лингвистический капитал, связанный с сохранением уровня владения русским языком как конкурентного преимущества казахстанцев, с созданием условий для развития языков других этносов, формирующих языковое многообразие культуры Казахстана, а также с изучением английского и других иностранных языков как средств делового и международного общения.

Астана

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Просмотрено: 2431 раз Просмотров: 2431 опубликовал: Ruslan 13 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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