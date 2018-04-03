Алла Иванилова

Ремонт или переезд?

В следующем году в Астане стартует второй этап пилотного проекта “Снос аварийного жилья”. В планах снести за год 150 многоквартирных ветхих домов. Однако этот проект разделил горожан на два лагеря



В 2013 году в республике приняли программу “Доступное жилье-2020”, которую позже переименовали в программу развития регионов, а сейчас интегрировали в “Нурлы жер”. В соответствии с ней в столице начали реализацию пилотного проекта по сносу аварийного жилья, в частности многоквартирных жилых домов. При акимате столицы создали уполномоченную компанию по строительству домов - ТОО “Елорда даму”. На начальном этапе проекта ей выделили кредитные средства из республиканского бюджета на строительство домов. В соответствии с условиями пилотного проекта 30 процентов квартир компания передает для переселения жителей аварийных домов, а 70 реализует на рынке. Вырученные от продажи средства вновь инвестируются в строительство. Так предприятие продолжает возводить дома уже за счет собственных оборотных средств.

В рамках первого этапа проекта запланировали снос 228 аварийных домов, из которых должны переселить 3500 семей. Это дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем, построенные с 1940 по 1980 год. Дальнейшее проживание в них представляет угрозу для жизни людей. Большая часть из них находится на Правобережье. При этом собственники аварийного жилья взамен снесенной жилплощади получат столько же квадратных метров, сколько было в сносимом жилье. За период с 2013 по 2016 год снесли 117 домов, переселили более 1,5 тысячи семей. Сейчас производится переселение жителей из 77 аварийных домов. Всего же в этом году планируется снос 111 домов, в которых проживают свыше 1800 семей.

Таким образом, первый этап реализации пилотного проекта “Снос аварийного жилья” в Астане почти завершен. На основной части высвободившихся земельных участков, как обещают чиновники, построят парки, скверы, спортивные площадки для проживающих в этих районах людей.

В январе 2018 года начнется второй этап проекта. Под бульдозер пойдут еще 150 многоквартирных ветхих домов, построенных с 1940 по 1970 год. При этом взамен введут 8500 квартир общей площадью около 600 тысяч квадратных метров.

Однако жителей снесенных домов не всегда устраивает место расположения нового жилья - из самого центра города их переселяют на окраины. Особенно противятся сносу те, кому квартиры выделяют по соседству с бывшим накопителем сточных вод Талдыколь (это микрорайон Жагалау), ссылаясь на зловоние. Другие высказывают нарекания по поводу отсутствия инфраструктуры близ новых домов. Однако у чиновников на этот счет свое видение. По их словам, так называемые окраины, которые сегодня активно застраиваются, в будущем станут перспективными районами. А что касается запаха печально известного сточного накопителя Талдыколь, то, как заверяют коммунальные службы, эту проблему решили раз и навсегда. Анализ, проведенный акиматом, показывает, что большая часть жильцов - примерно 95 процентов - согласны на переселение. У несогласных нет выбора: в добровольно-принудительном порядке им приходится переезжать на новое место жительства. Поскольку в случае несогласия акимат обращается в суд, и переселение производится по его решению.

Другая проблема, которую озвучивают горожане, заключается в планировке современных квартир. К примеру, если в старом доме семья имела трехкомнатную квартиру, то в новом ей выделяют только двухкомнатную. В этой связи некоторые жильцы требуют предоставить им новые квартиры из расчета “комната на комнату”, однако условия программы таковы, что жилье выделяют из расчета “квадрат на квадрат”. Но здесь “виноваты” новые санитарные нормы и правила. Ранее СНиПы были другие: площадь двухкомнатной квартиры составляла примерно 40 квадратных метров, трехкомнатной - 50-60 квадратов. В некоторых старых домах в квартирах отсутствовал балкон, санузел, не было как таковой прихожей. Сейчас по нормам площадь однокомнатной квартиры - до 40 квадратных метров, двухкомнатной - в пределах 60, трехкомнатной - до 80 квадратных метров. В рамках этой, как подчеркивают государственные мужи, уникальной программы горожане получают полноценное жилье, которое соответствует современным стандартам строительства.

Что касается нежилых помещений в аварийных домах, то по выбору собственника предоставляется либо новое нежилое помещение, либо выплачивается денежная компенсация по рыночной стоимости имущества.

Как заверяют чиновники, пилотный проект по сносу аварийного и ветхого жилья впервые реализуется в столице среди стран СНГ. Однако в столице соседней России в этом году тоже стартовал масштабный проект, названный программой реновации. Предусматривается расселение и снос в Москве ветхого малоэтажного жилого фонда, “хрущевок”, построенных в 1957-1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. Программа рассчитана на 15 лет, по результатам голосования москвичей в нее войдет более пяти тысяч домов - 250 кварталов, в которых сейчас живут около миллиона человек. Однако вокруг этой программы много шума. Звучит критика, что предложения по реновации почти не подкреплены статистикой, данными о состоянии зданий и жизни в них, хотя, казалось бы, суровые цифры - это самый весомый аргумент в пользу радикальных мер. Программа содержит лишь самые общие утверждения типа “ремонтировать эти дома - все равно что топить деньгами”. При этом четких расчетов, наглядно показывающих, что новое строительство с учетом затрат на снос и утилизации миллионов тонн строительного мусора, восстановления благоустройства будет дешевле ремонта или реновации существующих зданий, нет. Единственное экономическое оправдание сноса - возможность увеличить плотность проживания в два-три раза, окупить затраты и получить прибыль за счет продажи или сдачи в аренду дополнительных метров. Как у них?

По мере старения индустриального жилья во всем мире проблема его реновации становится все актуальнее и из сферы ЖКХ переходит в сферу архитектуры и политики.

В самой экологически чистой стране мира, в Финляндии, ветхое жилье есть. Но определяет пригодность дома для проживания здесь отнюдь не дата постройки, а общее состояние строения. Жилые многоквартирные дома в большинстве городов Финляндии не превышают отметку в пять этажей. А частные домовладения, которых здесь предостаточно, расположены на больших земельных участках. Однако жильцы весь ремонт и реконструкцию своих домов производят за собственный счет.

В Германии количество домов, подлежащих сносу, достигает 10 процентов от общего объема жилищного фонда страны. Немецкие эксперты строительной отрасли чаще всего считают, что морально устаревшее жилье лучше снести (всегда за счет строительной организации), а на его месте построить новое. Отметим, что по нормам на каждого немца должно приходиться не менее 35 квадратных метров жилья (в Казахстане - 18 квадратов). Однако ветхое жилье здесь не всегда сносят - некоторые дома и даже целые районы реконструируют, начиная с простой замены окон и дверей, инженерного оборудования, утепления фасадов, устройства лифта, заканчивая модернизацией системы энергопотребления, надстройкой и достройкой, дающими существенную прибавку полезной площади. И то и другое дешевле и существенно быстрее нового строительства. В тех домах, где такие процедуры нерентабельны, до момента сноса жильцам выплачивают компенсацию от государства. Подобная реконструкция в городах бывшей ГДР стала возможной во многом благодаря тому, что старые советские дома начали пустеть. Многие восточные немцы переехали в западную часть страны или просто в новые дома, кто-то уже умер, и население панельных кварталов сократилось. Поэтому архитекторы были вольны экспериментировать с радикальным уменьшением количества квартир, сносом верхних этажей и так далее. Теперь советское наследие практически неотличимо от домов, которые строят в новых кварталах.

Вообще же в консервативной Европе к сносу прибегают в крайнем случае, предпочитая отреставрировать. Хотя порой на это и уходят десятилетия.



Астана