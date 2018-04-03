Константин Маскаев

Нынешняя осень будто “заточена” под состязания на открытом воздухе. В минувшие выходные в Солдатском ущелье под Талгаром прошли соревнования по бегу, скандинавской ходьбе и езде на велосипеде по пересеченной местности. А в стрелковом клубе имени Асанова казахстанская оружейная ассоциация “Корамсак” (аккредитованный член национальной палаты предпринимателей РК “Атамекен”) собрала журналистов республиканских газет, журналов и телеканалов на турнир по стендовой стрельбе.

Наиболее успешно соревновательный уик-энд прошел для изданий “Новое поколение” и “МК в Казахстане”



Колумнист “Нового поколения” и заместитель главного редактора “МК в Казахстане” Сергей Козлов в ходе упорной борьбы в дисциплине Skill Race стал абсолютным победителем. А в стрелковом клубе весь пьедестал почета заняли сотрудники “НП” и “МК в Казахстане”. Автор этих строк, заняв четвертое место, еще на позицию отодвинул от призовых мест остальных участников турнира.

В такой день, который выдался в минувшую субботу, погода будто уговаривала во что-нибудь пострелять, особенно в движущееся и яркое. Например, в “тарелочки”. Очень солнечно, ясно и практически при полном отсутствии ветра - шансы выше для всех участников. Даже для новичков. Вице-президент оружейной ассоциации “Корамсак” стремится убедить сограждан, что “стрельба по тарелочкам”, как ее прозвали в народе, - очень демократичный, доступный и честный вид состязаний. Заниматься стендовой стрельбой может любой желающий, даже не обладая личным оружием. Казахстанские стрелковые стенды предоставляют такую возможность. Возраст не помеха для того, чтобы выйти на огневой рубеж и успешно отстрелять программу. Результат очевиден: попал - не попал. Азарт, состязательность, тренировка реакции, великолепная возможность отдохнуть и развлечься. В качестве выигрыша - отлично проведенный день в хорошей компании.

На отборочном этапе стреляли с так называемого “седьмого номера” - крайней правой позиции на стрелковой площадке, когда встречные и угонные мишени пролетают ближе всего к линии огня. Стреляли из охотничьего двуствольного ружья производства Beretta спортивными патронами 12-го калибра, заряженными дробью.

При таких условиях и хорошем инструкторе можно вполне успешно выполнить упражнение. На долю мужчин выпал как раз такой. Точнее, такая - мастер спорта международного класса и член сборной команды Казахстана по стендовой стрельбе Анастасия Молчанова. Ее участливое присутствие и руководство на площадке многим добавило число сбитых тарелочек в личный зачет при всех равных условиях. Настя подсказывала каждому, кто выходил на рубеж. Остальные тоже не стояли в сторонке, брали на заметку ее советы.

Тем не менее в финал вышли шестеро стрелков, набравших наибольшее число очков, то есть выбили больше десятка из пятнадцати зачетных выстрелов. Финал прошел по усложненной программе - с шестого номера. Это когда траектория движения мишеней и направление выстрела становятся ближе к перпендикулярному. Это усложняет расчет опережения выстрела и множит ошибки. Наилучший результат - семь попаданий из десяти выстрелов - показал выпускающий редактор газет “Новое поколение” и “МК в Казахстане” Данияр Имамбаев. Второе место завоевал главный редактор “НП” Сергей Апарин. Третью строчку занял корреспондент и фотограф “МК в Казахстане” Алексей Мальченко. Трофеями в этой непростой и упорной борьбе стали, соответственно, пневматическая винтовка “Байкал”, нож из кизлярской стали и легендарный американский фонарь.

Среди девушек главный приз и первое место отвоевала у коллег Светлана Алейникова из журнала “Ветер странствий”. Второе место заняла Анна Гальцева из газеты “Комсомольская правда в Казахстане”. Третье досталось Оксане Черноножкиной из журнала “Автокруиз”. Кроме прочего вице-президент ассоциации “Корамсак” Сергей Катнов вручил ценные призы журналистам телеканала “Алматы” и газеты “Новое поколение” - за лучшие сюжет и серию публикаций по теме совершенствования законодательства в сфере оборота гражданского оружия.

Традиционный осенний турнир, организованный оружейной ассоциацией “Корамсак”, проводится в целях популяризации стрелкового спорта и повышения интереса к стрельбе из гражданского оружия.



Фото Алексея Мальченко