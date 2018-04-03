Габидолла Оспанкулов назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области. Ему поручено курировать социальные вопросы в регионе.

Габидолла Оспанкулов родился в Ленгерском районе Чимкентской области. В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности “юрист”, в 2007 году - Казахстанско-Российский университет по специальности “экономист”.

С 2002 по 2006 год был помощником депутата сената парламента Республики Казахстан. С 2006 по 2009 год - главным консультантом аппарата сената парламента. С 2009 по 2010 год возглавлял сектор представительства президента Республики Казахстан в парламенте.

С 2010 по 2011 год был заместителем акима г. Экибастуза. Затем - директором департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. В 2012 году - начальником управления административной и правовой работы комитета по контролю в сфере образования и науки. Также возглавлял юридический департамент Министерства образования и науки, был председателем комитета по делам молодежи Министерства образования и науки.



Подготовил Константин Маскаев