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Габидолла Оспанкулов назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области. Ему поручено курировать социальные вопросы в регионе.
Габидолла Оспанкулов родился в Ленгерском районе Чимкентской области. В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности “юрист”, в 2007 году - Казахстанско-Российский университет по специальности “экономист”.
С 2002 по 2006 год был помощником депутата сената парламента Республики Казахстан. С 2006 по 2009 год - главным консультантом аппарата сената парламента. С 2009 по 2010 год возглавлял сектор представительства президента Республики Казахстан в парламенте.
С 2010 по 2011 год был заместителем акима г. Экибастуза. Затем - директором департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. В 2012 году - начальником управления административной и правовой работы комитета по контролю в сфере образования и науки. Также возглавлял юридический департамент Министерства образования и науки, был председателем комитета по делам молодежи Министерства образования и науки.

Подготовил Константин Маскаев

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Просмотрено: 2091 раз Просмотров: 2091 опубликовал: Ruslan 19 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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