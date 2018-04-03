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Да будет газ! События

Алла Иванилова
В Астане началось проектирование распределительного газопровода и новой, второй по счету, станции регазификации сжиженного природного газа “Тельман”

Экологическая ситуация в Астане с каждым годом ухудшается. Смог над городом стал привычным явлением. Согласно статистике столичного департамента экологии, 53 процента выбросов вредных веществ в атмосферу приходятся на долю автотранспортных средств и 10 процентов - на частный сектор (печное отопление, частные котельные). Частично решить проблему помогут газификация промышленных объектов и частного сектора, а также перевод транспорта на газомоторное топливо.

 

 

С начала текущего года в Астане совместно с российской компанией GlobalGazGroup реализуется проект по поэтапному вводу в эксплуатацию шести регазификационных станций. Это так называемый “беструбный” метод газификации, альтернативный традиционному магистральному, который позволит сформировать систему городского газопровода и подготовить город к приходу “большой трубы”. Первую станцию регазификации сжиженного природного газа “Туран” запустили в Астане в феврале текущего года.
Первым потребителем природного газа стал Назарбаев Университет. Новый источник газоснабжения запустили на основе инновационной технологии LNG, которая дает снижение выбросов по сравнению с углем и дизельным топливом на 70-90 процентов. Объект, в который вложено около двух миллиардов тенге, построен за счет российских инвесторов. Мощность комплекса составляет 25 Гкал в час, что позволяет обеспечить теплом свыше полумиллиона квадратных метров отапливаемых площадей. По предварительному анализу, при полном переходе на пользование природным газом с помощью этого объекта можно сэкономить до 700 миллионов тенге в год.
Сейчас началось проектирование второй станции регазификации “Тельман”. Она будет располагаться в южной части Астаны, недалеко от аэропорта, и ее свяжут (закольцуют) трубопроводом со станцией “Туран”, что значительно увеличит надежность системы газоснабжения объектов. Сдачу ее в эксплуатацию и запуск планируют к концу 2018 года. Комплекс будет значительно отличаться от первой станции “Туран”. В частности, появится возможность хранения запасов газа, что позволит обеспечить потребителей экологическим топливом в течение 10 дней. В рамках проекта предполагается также строительство второй очереди распределительного газопровода общей протяженностью 15 километров. Проектная мощность комплекса “Тельман” на треть превышает мощность существующей станции и составляет 15 тысяч кубических метров в час, что позволит бесперебойно снабжать газом объекты, значительно снижая выбросы вредных продуктов горения в атмосферу. В перспективе на газ переведут такие предприятия, как спортивные комплексы “Барыс Арена”, “Алау”, велотрек, аэропорт и других крупных потребителей тепла и топлива.
Работа комплексов “Туран” и “Тельман” в полную мощность позволит ежегодно сэкономить до пяти миллиардов бюджетных тенге. В целом в газификацию Астаны планируют вложить 20 миллиардов тенге инвестиций. Запланировано, что к 2021 году смогут достичь объема в 320 тысяч тонн газа - это полмиллиона кубов, что позволит покрыть потребности Астаны и части северных регионов страны.

Астана

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Просмотрено: 2238 раз Просмотров: 2238 опубликовал: Ruslan 19 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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