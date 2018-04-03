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Сандугаш Асылбекову назначили уполномоченным по этике аппарата акима Карагандинской области. Ранее она занимала пост главного инспектора организационно-инспекторского отдела аппарата акима Карагандинской области. Сандугаш Асылбекова имеет два высших образования - инженера и юриста. Карьеру она начала в 1984 году в должности инженера-конструктора отдела главного металлурга Алма-Атинского станкостроительного завода имени “ХХ лет Октября”. На государственной службе начала трудовую деятельность в 1997 году с должности главного инспектора отдела организационной и кадровой работы аппарата акима Балхаша. С 2006 по 2015 год была руководителем аппарата акима города Балхаша.
Новым руководителем департамента государственных доходов по Костанайской области стал Аманжол Жаканов. Родился в 1974 году в селе Мирный Федоровского района Костанайской области. В разные годы возглавлял управление косвенных налогов, налоговый департамент по Костанайской области, налоговой департамент по Западно-Казахстанской области. Ранее он занимал должность руководителя департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Подготовила Мария Коленко

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Просмотрено: 2145 раз Просмотров: 2145 опубликовал: Ruslan 20 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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