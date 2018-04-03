Айгуль Жилкишина

В ответ на поднятую депутатом Артуром Платоновым полемику о системной утечке мозгов из Казахстана директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова заявила, что в борьбе с ней выделяется все больше грантов. Мы, однако, предлагаем разобраться, почему, несмотря на присуждение грантов, наши молодые соотечественники все равно уезжают за рубеж



Напомним читателям недавнее выступление депутата Платонова на пленарном заседании мажилиса: “Наша молодежь является лидером среди представителей других иностранных студентов, обучающихся в России. По данным центра социологических исследований Министерства образования и науки РФ, в 2014-15 учебном году насчитывалось более 75 тысяч казахстанских студентов”.

Депутат также отметил, что более 50 процентов участников комплексного тестирования абитуриентов не могут пройти пороговый балл, несмотря на разрешение повторной сдачи. Причин для этого несколько: в колледжах обучают конкретной специальности, школьные предметы преподаются на первых курсах, к тому же не все. В результате молодые люди уезжают к соседям, где региональные вузы получают хороший госзаказ на подготовку кадров, предусматривающий стипендию и общежитие. “По данным Ассоциации вузов Казахстана, большинство не возвращаются, фактически речь идет о системной утечке мозгов, - продолжил Платонов. В этой связи Платонов призвал расширить практику предоставления университетских грантов для выпускников общеобразовательных школ и колледжей, проявивших отличные знания (“Алтын белгi”, победители республиканских олимпиад и т.д.), разработать программу целевых грантов от предприятий (при условии оплаты за обучение студента, который после окончании вуза для трудоустройства возвращается к ним). Что на это можно ответить? Учеба за границей - в вузах России - не всегда означает, что студенты “утекают вместе со своими мозгами”. Например, казахстанские школьники, не пожелавшие сдавать ЕНТ, зачастую выбирают для получения образования филиалы российских вузов в Алматы или других городах страны. Выгод несколько: не будет переживаний с ЕНТ и по финансовым затратам дешевле. Речь идет не только о необходимых суммах каждый семестр. Если обучаться в филиале здесь, а не ехать в Россию, то у родителей студентов сокращаются дорожные расходы, на аренду жилья и другие траты на обучение.

В Казахстане есть также категория молодых людей, которые едут в зарубежные вузы в частном порядке действительно за знаниями, но с тем, чтобы затем вернуться. Как правило, это дети из хороших семей, влиятельные родители которых могут им обеспечить хорошую карьеру. Как и всякие деловые люди, такие родители понимают, что кроме хороших связей необходим профессионализм - и они отправляют своих отпрысков за границу. Как вы понимаете, такие студенты также возвращаются в Казахстан.

Да и казахстанские студенты, обучающиеся в рамках “Болашак”, все, за единичными исключениями, возвращаются на родину. И не только потому, что в чужой стране сложно получить гражданство и право на трудовую деятельность. Как известно, по стипендии “Болашак” также учатся дети в основном из “непростых” семей. Они уезжают в лучшие университеты Европы и Америки за знаниями, но возвращаются на родину - как правило, на престижные рабочие места, а зачастую и на руководящие должности.

Наконец, существует еще одна категория казахстанских школьников, которые едут на учебу за границу. Однако многочисленной ее назвать нельзя. К примеру, крупные компании, международные фонды и ведущие университеты мира предлагают гранты для талантливых студентов. Или победители всевозможных международных конкурсов могут бесплатно учиться в лучших университетах. И казахстанцы тоже. Это борьба за таланты, она ведется во всем мире.

Уточним, сколько же наших студентов за рубежом. Данные о количестве обучающихся за рубежом казахстанских студентов разнятся год от года - в 2014 году, по данным МОН, их там было более 45 тысяч. А в январе 2016-го, по словам министра образования и науки РК Аслана Саринжипова, за рубежом обучались 30 тысяч казахстанских студентов, из которых в России - 15 тысяч. На втором месте стоит Китай - 10 тысяч студентов. Остальные получают высшее образование в Европе и США - около 5 тысяч. А по данным президента Ассоциации высших учебных заведений РК Рахмана Алшанова, в 2016 году в иностранных вузах обучались более 100 тысяч казахстанцев. Из них 73 тысячи - в России и 12 тысяч - в Китае. Остальные получают образование в странах Европы, США, Турции. На основе подсчетов Рахман Алшанов пришел к выводу, что каждый пятый казахстанский студент обучается в зарубежном вузе. Однако учиться за рубежом это вовсе не значит быть невозвращенцем.

А теперь рассмотрим, как вопрос с пресловутой утечкой мозгов решается во вполне благополучных странах, например, в Германии. Отметим, что эта страна с развитой экономикой вынуждена бороться за своих студентов, конкурируя с англо-саксонской системой образования. Не секрет, что талантливая молодежь стремится уехать в США. Чтобы привлечь студентов, власти ФРГ активно предлагают обучение молодежи из других стран. Как рассуждает подающий надежды студент из Польши или России: учиться в Америке - дорого, а в Германии - бесплатно. И немецкие вузы перехватывают таких студентов, противопоставляя таким образом свою образовательную систему американской. (Это, разумеется, касается не только иностранных абитуриентов, но и самих юных немцев.)

В результате сейчас более 800 тысяч учащихся - студентов, школьников старших классов гимназий, а также учеников системы профессионально-технического обучения - пользуются государственной ссудой на учебу. В среднем студенты и ученики профтеха могут претендовать на ссуду в 400 евро в месяц, школьники - на 321 евро.

Государственные стипендии в немецких вузах не выплачиваются, но есть фонды, например, Конрада Аденауэра, Фридриха Эберта и еще десятки других, стипендиатами которых становятся наиболее одаренные студенты и аспиранты. Фонд Эберта выделяет в год средства на 40 студентов и докторантов. Фонд Аденауэра предоставляет стипендии 60-70 иностранцам, но с обязательным условием: после завершения учебы они возвращаются на родину.

И если у Казахстана есть амбиции сформировать и сохранить свою собственную интеллектуальную элиту, то нужно изыскать средства, сделать высшее образование для студентов бесплатным. Мы вовсе не имеем в виду возращение к той системе, что была во времена СССР. Это просто невозможно в нашу эпоху рыночных отношений. Да и вузы наши, в большинстве своем частные, не склонны согласиться с нами. Уточним: платить за обучение в вузах должны не студенты, а государство. Именно при таком раскладе дел наша молодежь будет выбирать отечественные вузы.

В Казахстане существует система государственных грантов на образование. Около 30 000 студентов ежегодно получают право на бесплатное обучение в вузах страны. В среднем каждый год из 100 000 абитуриентов около 70 000 поступают в вузы. Разумеется, не все вчерашние школьники должны получать высшее образование. Нынешний переизбыток дипломированных безработных в нашей стране - это не самый лучший показатель системы высшего образования и трудовой занятости. Но все же 30 000 молодых людей, которые будут получать специальность в вузах, - это недостаточно для Казахстана. Поэтому после отбора те, кто поступил в университет, должны иметь право получать знания на бесплатной основе. И если талантливые выпускники получат возможность бесплатно получать хорошее образование на родине, то отпадет необходимость противостоять утечке мозгов.



Директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова недавно отметила: “Сейчас почему-то эта тема стала настолько популярна, многие поднимают проблему, что уезжают обучаться за рубеж, в первую очередь в Россию. Но мы работаем над этим вопросом. Говорить о массовой утечке мозгов трудно”. Госпожа Кобенова сообщила, что с прошлого года существует возможность для абитуриентов сдачи повторного ЕНТ, а также возможность для зачисления в вуз на один семестр с последующим условием сдачи комплексного тестирования.

Кроме того, директор департамента МОН сообщила об упрощении поступления в вузы Казахстана гражданам нашей страны, уехавшим за рубеж, но решившим вернуться: “Раньше у нас при переводе из зарубежного вуза они должны были обязательно сдавать комплексное тестирование, а в этом году летом мы в нормативно-правовые акты внесли изменения, и при переводе из зарубежного вуза в казахстанский уже не нужно сдавать тестирование. Некоторые говорят, что это было барьером, сейчас идет процесс признания того образования, которое они там получили. Таких много, в прошлом году было около 17 тысяч ребят, которые желали вернуться в Казахстан, либо это были иностранные граждане, которые решили перевестись и обучаться в наших вузах”.