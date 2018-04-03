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Кто на новенького? События

Нурлана Жагипарова, занимающего должность управляющего директора АО “Казкоммерцбанк”, избрали председателем наблюдательного совета Первого кредитного бюро (ПКБ). К тому же на общем собрании участники ПКБ проголосовали за продление полномочий Руслана Омарова в качестве генерального директора.
В прокуратуре Алматы произошли кадровые изменения. Динмухаммеда Шуйкебаева, советника юстиции, назначили прокурором Бостандыкского района, Сакена Утемуратова, младшего советника юстиции, - прокурором Жетысуского района, а Олжаса Багжанова, советника юстиции, - специализированным природоохранным прокурором города Алматы.
Мадияр Кожахмет стал заместителем акима Северо-Казахстанской области. Господин Кожахмет станет курировать вопросы образования, здравоохранения, идеологии и спорта. До назначения он занимал пост руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области.
Канат Сарсембаев занял пост руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области. Ранее он был акимом Узункольского района Костанайской области.
Ерболат Досаев стал председателем совета директоров фонда развития предпринимательства “Даму”. Эту должность занимал Аскар Мамин. Напомним, что с августа 2017-го господин Досаев является заместителем премьер-министра Республики Казахстан. В начале октября он вошел в правление Нацбанка.
Матса Фойера назначили на пост посла Швеции в Казахстане. Господин Фойер ранее работал в отделе международной торговой политики и внутреннего рынка ЕС Министерства иностранных дел Швеции.  
Бакыта Курманбаева назначили заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан. До этого он был начальником департамента военно-технической политики Министерства обороны РК.
Габидолла Оспанкулов назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области. Он станет курировать вопросы социального характера.

Подготовил Алан Байтенов

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Просмотрено: 1442 раз Просмотров: 1442 опубликовал: Ruslan 24 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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