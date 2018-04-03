Алла Иванилова

Отечественные банки грабят реально и виртуально. Недавно в Алматы опять подвергся нападению один из банков. Благо попытка увенчалось только испорченной мебелью и разбитым окном. Но зачастую грабителям удается набить мешки деньгами и скрыться в неизвестном направлении



В Казахстане за последние несколько лет по статье “Кража” регистрируется около 200 тысяч преступлений, определенную долю из них составляют ограбления банков. В последнее время почти каждый месяц происходят налеты на банки. Один из последних произошел в Шымкенте 13 октября. В отделение Kaspi Bank зашел мужчина в медицинской маске и с большой “китайской” сумкой. Ничего не подозревающие сотрудники работали в обычном режиме. Устроив дымовую завесу, мужчина сначала разбил топором бронированное стекло комнаты кассира, а затем решил войти через дверь, из которой в испуге выбежала сотрудница. Налетчик сложил банкноты в сумку и скрылся. Позже выяснилось, что он унес с собой 23 миллиона тенге. Как отмечают полицейские, грабителю понадобилось не более трех минут на совершение этого преступления. Kaspi Bank пользуется популярностью у грабителей. До сих пор не нашли изобретательных налетчиков, которые 22 августа текущего года ограбили его отделение в городе Талгаре Алматинской области. Двое мужчин в масках проникли в помещение, спустившись через вентиляционный люк, связали двух кассиров и похитили около 40 миллионов тенге. Они скрылись по веревкам, протянутым с потолка комнаты. За информацию о грабителях банк готов выплатить пять миллионов тенге. При этом ущерб финансовая организация обещала полностью покрыть за счет собственных средств. Отделения этого банка неоднократно подвергались ограблениям и раньше: в 2016 году вооруженные люди в масках устраивали налеты в Алматы и Астане. Преступники тогда похитили 140 тысяч тенге. Благо от выстрелов грабителей никто не пострадал.

В конце июня текущего года ограбили отделение “Альфа банка”, расположенное в центре Алматы. Грабитель, подобрав ключи, проник в хранилище и, угрожая пистолетом, завладел деньгами в сумме более 65 миллионов тенге. Полицейским удалось через три дня задержать “гангстеров”. Ими оказались бывший и действующий сотрудники этого финансового учреждения. Последний исполнял роль наводчика. У задержанных изъяли пневматический пистолет, электронный пропуск и похищенные деньги в полном объеме. Но, пожалуй, самое крупное и известное ограбление казахстанского банка произошло в 2009 году. Тогда грабители без шума и пыли с использованием поддельных документов перечислили на подставной расчетный счет 93 миллиона тенге. Однако преступники не успели воспользоваться награбленным - их вскоре задержали.

В хронике ограблений казахстанских банков есть и сюжеты для голливудских фильмов, а ведь именно оттуда преступники черпают вдохновение. Самую оригинальную попытку ограбления банка предотвратили в 2009 году. Грабители в течение 15 месяцев выкапывали тоннель, укрепляя его металлическими профилями, после чего смонтировали рельсы, провели электричество. Однако их план в буквальном смысле дал трещину - охрана заметила ее в полу и вычислила злой умысел.

Были случаи, когда сворованные деньги не удавалось вернуть. Так, в 2013 году ограблению подвергся головной офис несуществующего ныне “Темирбанка” в Алматы. Воры вошли в кассовое хранилище через открытое окно, выпилив решетку, и вынесли 37 миллионов тенге. Преступление раскрыли, однако похищенные средства так и не возвратили.

Не всегда дерзкие ограбления заканчивались без жертв. В 2010 году в Шахтинске ограбили филиал “Народного банка”, который лишился в одночасье 19 миллионов тенге. Грабители убили владельца автомобиля, на котором скрылись с места преступления. Пострадавшими оказались также инкассатор и один из преступников. К слову, это была их вторая попытка ограбить банк. До этого преступники напали в 2009 году на отделение “Казкоммерцбанка”.

Также в Казахстане помимо ограблений банков регистрировались случаи нападения на инкассаторов, похищения денег из банкоматов.

Но помимо реальной угрозы в виде людей в масках с пистолетами и топорами есть и виртуальная. Ситуация с информационной безопасностью банков Казахстана складывается неоднозначная, и кажется, что порой ее не воспринимают серьезно. Сегодня хакерские атаки на финансовые учреждения - международная проблема, и Казахстан не исключение. Казахстанские банки неоднократно подвергались кибератакам, и на их защиту вставал Комитет национальной безопасности, однако такие случаи предпочитают умалчивать, тихо договариваясь с клиентами и возмещая потери. Но киберпространство - это не реальность. Там используются цепочки различных ip-адресов, разнообразные механизмы, чтобы преступников нельзя было отследить. И даже если хакеров найдут, вернуть награбленное будет трудно. Как правило, для обналичивания привлекаются дропы, работа которых заключается в том, чтобы снять деньги в банке со счета. Зачастую они даже не осознают всю схему и, соответственно, все риски. Законодательная база относительно киберпространства во многих странах только формируется.

Бонни и Клайдов и “друзей Оушена” в Казахстане хватает. Причем с каждым годом их прототипов становится все больше. Понятное дело, что многие вкладчики банков опасаются за сохранность своих средств, да и, согласно официальной статистике, казахстанцы стали меньше хранить деньги в банках. К хранилищам и охране Национальный банк выдвигает ряд определенных требований. Но, как говорят стражи порядка, во многих ограблениях на руку преступникам сыграл эффект неожиданности. Возможно, Нацбанку стоит задуматься и пересмотреть с учетом участившихся налетов требования к охране финансовых организаций. Но пока там на этот счет молчание. При этом в Украине главный финрегулятор страны после ряда ограблений начал проверку банковских хранилищ и условий, в которых хранятся ценности клиентов. К слову, в случае кражи из банковской ячейки содержимого доказать этот факт и тем более вернуть похищенное будет крайне затруднительно, поскольку клиенты предпочитают конфиденциально вкладывать свои ценности, не указывая их стоимость.



Астана