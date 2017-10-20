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Кто на новенького? События

Указом президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 20.10.2017 года председателем специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области назначена Слуканым Кадралиева.  
Председатель Алматинского областного суда Мейрамбек Таймерденов представил вновь назначенного председателя Капшагайского городского суда Олжаса Куренбекова и председателя Кербулакского районного суда Динмухамеда Сейтова. Председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны назначена Алма Есымова.
Указом президента РК от 20 октября 2017 года председателем Алматинского районного суда назначен Асан Бакишев, Есильского районного суда - Руслан Мажитов, специализированного межрайонного экономического суда - Мади Рысбеков, специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Кыдырбек Альхожаев. Судьей специализированного межрайонного административного суда назначен Адилбек Дуйсебаев, Алматинского районного суда - Даурен Байменов.

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 2141 раз Просмотров: 2141 опубликовал: Ruslan 26 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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