Мадина Меирманова

Вчера в Астане состоялся учредительный съезд нового объединения журналистов - Казахстанского МедиаАльянса. Впрочем, членами новой организации могут стать не только профессиональные работники пера и микрофона, но и блогеры, пиарщики, рекламщики и издатели. Первым же шагом нового альянса стало обращение в Верховный суд смягчить меру пресечения Сейтказы и Асету Матаевым и обещание отстоять Закон о СМИ, “который удовлетворит всех”



Новый МедиаАльянс, процедуру создания которого запустили нынешним летом, многие рассматривают как альтернативу Союзу журналистов Казахстана. Тем более что он и цели, и методы их достижения провозглашает те же самые. Да и вошли в состав учредителей альянса знаковые личности, которые давно ассоциировались с элитой казахстанского медиаменеджмента.

Однако если присмотреться к составу оргкомитета, то становится понятным, что МедиаАльянс намерен охватить своим влиянием (и вниманием) не только журналистскую среду, но медиамир в целом. Всех тех, кто делает сегодня новости, печатает и распространяет их. При этом работать намерены во благо СМИ, но с любовью к родине.

Как сказал первый избранный на учредительном съезде Казахстанского МедиаАльянса председатель Арманжан Байтасов, “медиа играют ключевую роль для укрепления нашего суверенитета и поступательного развития нашей страны”. “И задача альянса - чтобы журналистам и всем представителям медиасообщества в Казахстане работалось удобно и комфортно. К сожалению, так часто получается, что нам некогда заниматься защитой своих прав. Нам некогда объединиться и выработать свою стратегию. И это понятно, мы живем в постоянном информационном потоке. Сейчас мы поняли, что такая профессиональная организация нужна. МедиаАльянс станет защищать права всех, кто работает в медиа”, - сказал он. Впрочем, основными своими целями МедиаАльянс провозглашает “развитие свободы слова и распространения информации как базовой ценности открытого демократического общества, защиту прав и свобод журналистов, поддержку независимости СМИ, формирование культуры честной и качественной журналистики. Организация намерена отстаивать социальные и профессинально-творческие интересы своих членов в органах государственной власти, местного самоуправления, суде, принимать участие в разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность медиасообщества”.

По НПА уже появились предложения. Выступавший от имени альянса один из соучредителей Михаил Дорофеев озвучил перечень пунктов в разрабатываемых поправках в Закон о СМИ, с которым медиасообщество категорически не согласно. Среди них, например, формулировка термина “пропаганда” (под которую при желании можно подвести практически любой журналистский текст), обязанность журналиста перепроверять публикуемую информацию (в случае принятия предлагаемой Министерством информации редакции СМИ должны будут проверять даже официальные сообщения госорганов). Дорофеев призвал госчиновников и коллег не останавливаться в поисках “решения, которое удовлетворит всех”. И, если это не удастся, МедиаАльянс намерен добиваться, чтобы законопроект об уточнениях в Закон о СМИ убрали из списка законопроектных работ и начали писать совершенно новый закон о средствах массовой информации.

Выступивший с приветственной речью вице-министр информации Алан Ажибаев пообещал с альянсом дружить и выразил надежу на конструктивное сотрудничество.

Как сообщил Байтасов, работу МедиаАльянса в целом можно разделить на три направления: представительские функции (работа над НПА), работа по медиации (при альянсе создадут специальное подразделение, которое станет работать над досудебным урегулированием споров, стороной в которых выступают СМИ). Третье направление традиционное - объединяющее все журналистское сообщество страны через форумы, встречи, семинары, какие-то совместные акции и т.д.

Объединяющие и представительские функции МедиаАльянс решил продемонстрировать с первых шагов: приняли обращение к главе Верховного суда РК о судьбе бессменного руководителя Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.

От имени МедиаАльянса прозвучала просьба рассмотреть вопрос о замене меры наказания Сейтказы и Асету Матаевым с заключения в колонии на ограничение свободы. Перечисляя заслуги Сейтказы Матаева, в обращении указывается, что Сейтказы и сын не представляют угрозы обществу. “Дело Матаева, получившее международный резонанс, не способствует укреплению авторитета Казахстана. И любое проявление гуманизма, сделанное в рамках правового поля, позволит нивелировать жесткие оценки и обвинения, звучавшие в адрес нашего государства со стороны зарубежных правозащитных организаций и СМИ”, - говорится в обращении. Его авторы также вспомнили, что глава государства давал поручения о германизации уголовного законодательства, и тот факт, что в стране частенько выходят по амнистии осужденные за коррупцию.

В кулуарах съезда участники и приглашенные гости заговорили о том, что столь внушительный состав учредителей дает надежду на положительное решение “дела Матаева” и что глава Союза журналистов сможет, наконец, получить требуемую квалифицированную медицинскую помощь.

Временно исполняющая обязанности председателя Союза журналистов Казахстана Тамара Калеева попыталась развеять все гуляющие в медиасреде слухи о возможной подмене союза альянсом. “Я уверена, что новый МедиаАльянс станет не только представительной, но и нормально работающей структурой, и мы сможем совместно работать”. Она напомнила, что Союз журналистов Казахстана является старейшей организацией и работал все эти годы без государственных грантов. “Раньше всех начали, позже всех закончим”, - резюмировала она.



Астана