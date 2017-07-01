МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

СОВРЕМЕННАЯ МЕДТЕХНИКА КАК УКРАШЕНИЕ БОЛЬНИЦ
Подробнее >>>
ИГРА ТЕНЕЙ,

ИЛИ КАК ХУДОЖНИК ИЗ СЛОВЕНИИ ВАДИМ ФИШКИН ОБМАНУЛ АЛМАТИНЦЕВ НА ВЕРНИСАЖЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Рука помощи События

Ольга Шишанова
С начала года спасательные подразделения комитета по ЧС МВД РК осуществили более 58 тысяч выездов, спасли свыше восьми тысяч человек, а из зоны чрезвычайных ситуаций эвакуировали почти 24 тысячи с оказанием первой медицинской помощи более четырем тысячам пострадавшим

С такими цифрами казахстанские спасатели - представители одной из самых уважаемых и благородных профессий - отметили на прошлой неделе свой профессиональный праздник. Кроме того, накануне в Астане состоялось V заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД РК и МЧС России, где основное внимание уделили вопросу межстранового обмена опытом при выполнении мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Напомним, что Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям создали Указом президента Казахстана 19 ноября 1995 года, и с тех пор он является профессиональным праздником системы гражданской защиты - Днем спасателя. Сегодня это, повторим, одна из самых необходимых, востребованных и уважаемых профессий, представители которой ежечасно приходят на помощь казахстанцам, постоянно находясь на страже и помогая попавшим в беду, будь это снежные заносы в непогоду, селевые сходы в горах, пожарная тревога или спасение на воде.

 

 

На вооружении 32 тысяч сотрудников комитета по ЧС МВД РК (это пожарные и летчики, водолазы и кинологи, врачи и психологи) - пожарная и аварийно-спасательная, специальная техника, оборудование и снаряжение, которые постоянно востребованы при круглосуточной готовности. Основу же спасательных сил составляют 16 служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, представленные оперативно-спасательными отрядами во всех регионах страны. Это Центр медицины катастроф и 40 трассовых медико-спасательных пунктов, Кокшетауский технический институт и Казселезащита, акционерные общества “Казавиаспас” и “Өрт сөндiрушi”, ТОО “Железнодорожные госпитали медицины катастроф”.
Они первыми реагируют на звонки, что поступают на телефон единой дежурно-диспетчерской службы “112”, на который, кстати, с начала этого года зафиксировали почти шесть миллионов обращений от казахстанцев.
Это и 565 вылетов авиации “Казавиаспас” при проведении поисково-спасательных работ, участие в тушении пожаров, специализированных учениях и тренировках, переброске личного состава, проведении аэровизуальных обследований - всего более 900 часов налета воздушных судов во имя спасения чьих-то жизней. Особенно становящихся актуальными в лавиноопасный период в горных районах вокруг Алматы и в Восточно-Казахстанской области.
Кроме того, по словам представителя комитета по ЧС МВД РК Руслана Иманкулова, спасатели провели работы по снижению объемов воды до безопасного уровня на 13 наиболее прорывоопасных моренных озерах в Алматы и Алматинской области путем применения сифонов, сбросных каналов, насосов повышенной производительности. Осуществили контролируемый сброс более 10 миллионов кубометров воды.
Не стоит забывать и еще об одном из важнейших направлений деятельности спасателей - оказании медицинской и психологической помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в наиболее уязвимых по транспортным авариям участках. Что подтверждают цифры - с начала года трассовые медико-спасательные пункты Центра медицины катастроф совершили 1104 выезда, эвакуировали 1092 человека, оказали медицинскую помощь 2975 пострадавшим. “Но самое главное, работа этих пунктов позволила сократить количество летальных исходов при ДТП в зонах своей ответственности”, - подчеркнул Иманкулов.
Добавим, что спасательные подразделения КЧС участвовали также и в обеспечении безопасности международной выставки “Астана ЭКСПО-2017”, где задействовали силы и средства общей численностью в 1285 человек личного состава, 115 единиц техники и даже пять вертолетов, а на дежурстве каждый день находились по 240 человек личного состава и 40 единиц спецтехники. А еще создавали безопасный фон при проведении XXVIII зимней Универсиады-2017.
Скоро зима, и спасатели снова готовятся встретить ее во всеоружии - в середине ноября в Казахстане запланированы ежегодные учения республиканского командно-штабного учения “Кыс-2017”.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 2505 раз Просмотров: 2505 опубликовал: Ruslan 27 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390