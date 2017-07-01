Ольга Шишанова

С начала года спасательные подразделения комитета по ЧС МВД РК осуществили более 58 тысяч выездов, спасли свыше восьми тысяч человек, а из зоны чрезвычайных ситуаций эвакуировали почти 24 тысячи с оказанием первой медицинской помощи более четырем тысячам пострадавшим



С такими цифрами казахстанские спасатели - представители одной из самых уважаемых и благородных профессий - отметили на прошлой неделе свой профессиональный праздник. Кроме того, накануне в Астане состоялось V заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД РК и МЧС России, где основное внимание уделили вопросу межстранового обмена опытом при выполнении мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Напомним, что Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям создали Указом президента Казахстана 19 ноября 1995 года, и с тех пор он является профессиональным праздником системы гражданской защиты - Днем спасателя. Сегодня это, повторим, одна из самых необходимых, востребованных и уважаемых профессий, представители которой ежечасно приходят на помощь казахстанцам, постоянно находясь на страже и помогая попавшим в беду, будь это снежные заносы в непогоду, селевые сходы в горах, пожарная тревога или спасение на воде. На вооружении 32 тысяч сотрудников комитета по ЧС МВД РК (это пожарные и летчики, водолазы и кинологи, врачи и психологи) - пожарная и аварийно-спасательная, специальная техника, оборудование и снаряжение, которые постоянно востребованы при круглосуточной готовности. Основу же спасательных сил составляют 16 служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, представленные оперативно-спасательными отрядами во всех регионах страны. Это Центр медицины катастроф и 40 трассовых медико-спасательных пунктов, Кокшетауский технический институт и Казселезащита, акционерные общества “Казавиаспас” и “Өрт сөндiрушi”, ТОО “Железнодорожные госпитали медицины катастроф”.

Они первыми реагируют на звонки, что поступают на телефон единой дежурно-диспетчерской службы “112”, на который, кстати, с начала этого года зафиксировали почти шесть миллионов обращений от казахстанцев.

Это и 565 вылетов авиации “Казавиаспас” при проведении поисково-спасательных работ, участие в тушении пожаров, специализированных учениях и тренировках, переброске личного состава, проведении аэровизуальных обследований - всего более 900 часов налета воздушных судов во имя спасения чьих-то жизней. Особенно становящихся актуальными в лавиноопасный период в горных районах вокруг Алматы и в Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, по словам представителя комитета по ЧС МВД РК Руслана Иманкулова, спасатели провели работы по снижению объемов воды до безопасного уровня на 13 наиболее прорывоопасных моренных озерах в Алматы и Алматинской области путем применения сифонов, сбросных каналов, насосов повышенной производительности. Осуществили контролируемый сброс более 10 миллионов кубометров воды.

Не стоит забывать и еще об одном из важнейших направлений деятельности спасателей - оказании медицинской и психологической помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в наиболее уязвимых по транспортным авариям участках. Что подтверждают цифры - с начала года трассовые медико-спасательные пункты Центра медицины катастроф совершили 1104 выезда, эвакуировали 1092 человека, оказали медицинскую помощь 2975 пострадавшим. “Но самое главное, работа этих пунктов позволила сократить количество летальных исходов при ДТП в зонах своей ответственности”, - подчеркнул Иманкулов.

Добавим, что спасательные подразделения КЧС участвовали также и в обеспечении безопасности международной выставки “Астана ЭКСПО-2017”, где задействовали силы и средства общей численностью в 1285 человек личного состава, 115 единиц техники и даже пять вертолетов, а на дежурстве каждый день находились по 240 человек личного состава и 40 единиц спецтехники. А еще создавали безопасный фон при проведении XXVIII зимней Универсиады-2017.

Скоро зима, и спасатели снова готовятся встретить ее во всеоружии - в середине ноября в Казахстане запланированы ежегодные учения республиканского командно-штабного учения “Кыс-2017”.



Астана